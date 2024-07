París, la capital romántica donde las parejas suelen sellar su amor: historias mágicas de relaciones que surgieron en la Ciudad Luz

Así descubrió que vivía en el número 141 de la calle Saint-Dominique, a algunos pasos de la Torre Eiffel. Simón decidió acercarse a su domicilio, por curiosidad pero también con la esperanza de un encuentro ‘fortuito’ en el barrio. En el buzón, situado en la entrada del edificio, Simón leyó el apellido ‘Pradel’ al lado del de Christine. “Monsieur Pradel se me adelantó”, se dijo, sin arriesgarse a ir más lejos. Pero luego de preguntarle directamente, unos días después, sobre su supuesto novio, descubrió que Pradel no era un monsieur sino una dame, amiga de Christine, que había vivido en ese apartamento. Luego de un café compartido, el amor comenzó. Simón no tardó en mudarse a la calle Saint-Dominique, pero unos años después llegaron al que sería su verdadero hogar: Montmartre. “En aquella época, 1985, era un barrio de fachadas oscuras y las prostitutas andaban en todas partes. Con nuestros escasos recursos, solo podíamos comprar un apartamento allí”, cuenta Christine, quien había vivido siempre al otro lado del Sena, el lado burgués de la capital. “En una semana, ya me sentía en casa”. Simón, que quería volver a Chile al final de la dictadura, enamorado de Christine y de Montmartre, decidió quedarse en Francia.