¿Qué se puede hacer en el aeropuerto en una escala sin salida?

No siempre se puede viajar en vuelos sin escala y, aunque puede resultar un poco aburrida esta espera, hay formas de hacerla más agradable. Si es muy larga la espera, podrá salir, si el aeropuerto lo permite, y hacer algún tour por la ciudad, pero en el caso contrario, hay algunas sugerencias que puede tener en cuenta.

En caso de no poder salir del aeropuerto y para que la estancia no se haga muy larga, puede optar por hacer algunas de estas actividades y así se le pasará el tiempo mucho más rápido. | Foto: Getty Images

¿Qué hacer mientras espera en el aeropuerto?

Para muchas personas, la espera en el aeropuerto se hace eterna porque no encuentra qué hacer. Aunque puede tener acceso a alguna red y utilizar su celular, es posible hacer otras actividades como las que se sugieren en el portal Axxa. En caso de no poder salir del aeropuerto y para que la estancia no se haga muy larga, puede optar por hacer algunas de estas actividades y así se le pasará el tiempo mucho más rápido.