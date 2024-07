Shanghái, la ciudad del mañana que quiere atrapar al mundo con su encanto futurista

¿Quiere conocer China, pero le da miedo no entender nada?; así puede ir sin complicarse al comunicarse, y sin gastar un peso

SEMANA visitó este lugar desde la perspectiva del turista promedio, de quien busca avivar su capacidad de asombro —que tanto se ha perdido por culpa de las redes sociales y la sobreinformación— y, ciertamente, es sin duda una ciudad a la que las fotografías o videos no le harán justicia. Todo lo que puede percibirse en ella es sobredimensionado, casi no cabe en la cabeza, está lejos de ser realidad en muchas naciones, pues materializar algo así requiere de toda la disciplina, responsabilidad, temple y perseverancia que los chinos tienen en su ADN colectivo.

No se puede estar en Shanghái sin tener la necesidad casi permanente de mantener la vista en su skyline. Los edificios de esta ciudad superan la media de los 30 pisos, algunos llegan a tener 50 o más y el más sobresaliente es la Torre de Shanghái, con 632 metros de altura, 128 pisos y el título del segundo edificio más alto del mundo —a la fecha—, después del Burj Khalifa de Dubái. La impresionante visual de esta zona del distrito de Pudong, uno de los centros financieros y comerciales más importantes del mundo, la completan el Centro Financiero Mundial de Shanghái con 101 pisos, la Torre Jin Mao con 88 pisos y la muy famosa Torre de la Perla Oriental, una estructura de 468 metros de altura muy distintiva de la ciudad, en cuyas esferas hay observatorios, restaurantes y otras atracciones a las que se llega en ascensores de alta velocidad.

Con toda esta opulencia se pensaría que la contaminación visual, auditiva y atmosférica está fuera de control, y ciertamente es un problema, pero se trata de mitigar. Estar en el centro financiero de una gran ciudad supondría, en muchas partes del mundo, un caos en todos los niveles. Sin embargo, en Shanghái se puede percibir el orden y hay poco ruido; la ciudad se ha esforzado en mantener estrictas regulaciones para las industrias en materia de emisiones contaminantes, el servicio de transporte público está optimizado con electricidad y esta tecnología se ha extendido a los particulares, no hay muchos vehículos de combustión. Es común ver por todas partes que los automóviles son eléctricos o híbridos, se distinguen fácilmente no solo por su aspecto moderno —porque no parece haber vehículos viejos— sino por sus placas verdes que, entre otras cosas, tienen beneficios en restricción de tráfico ya que promueven las nuevas energías, buscando reducir las emisiones contaminantes.