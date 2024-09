Toronto: la ‘Silicon Valley del norte’ en cuyas calles se escucha hablar en inglés, chino, español, portugués y francés

Es el imponente distrito financiero de la ciudad, lleno de rascacielos pertenecientes a los bancos más poderosos del continente. Cuando le mencioné el triunfo de los Toronto Raptors me dijo que, al principio, realmente no le importaba. Todo eso comenzó a cambiar cuando, todos los días, sus compañeros iban a la oficina con jerseys del equipo. Al llegar a la final, se contagió de la emoción. Con el título sintió que “toda la ciudad se había unido para mostrar su alegría y celebrar. Fue muy especial verlo y formar parte”. La euforia compartida por los Raptors también invadió a Vanina Machado, de 28, estudiante de doctorado en lingüística hispánica en la Universidad de Toronto, la mejor de Canadá y una de las reconocidas del mundo. Nacida en esta ciudad, emigró antes de cumplir los dos años a Montevideo con sus padres uruguayos y encabezó el retorno de su familia hace poco menos de una década, cuando decidió estudiar su posgrado en su tierra natal . Sus padres volvieron a emigrar y viven en London, una pequeña ciudad universitaria a 200 kilómetros de Toronto.

Para Vanina, el triunfo de los Raptors fue un momento particular: “Lloré. No estaba en la ciudad y no lo podía creer —dice recordando la consagración—. También soy fanática de los Blue Jays, el equipo de béisbol. Los fui a ver cientos de veces. Desde que volví a pisar Toronto, amo sus equipos; me hacen sentir parte de esta ciudad”. ¿Qué fue eso que la trajo de vuelta?: “Me gustan la libertad, la diversidad, las oportunidades…”Rodrigo Souza, amigo de Vanina, de 29, llegó a Toronto desde Brasil hace menos de un año gracias a su doctorado en la Universidad de York. Con cuatro universidades y casi ciento treinta “colleges” de estudios superiores, la metrópoli respira también por sus estudiantes. Rodrigo se siente cómodo. Uno podría imaginar a Toronto opaca. Nada más lejos de la realidad. Cubierta de parques públicos y cañadas frondosas (llamadas aquí ravines), se gana con justicia eso de ser “una ciudad en medio de un bosque”.