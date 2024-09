Turismo en Australia: las playas, la sede de marcas famosas y la postal en Los 12 apóstoles

Torquay

Anglesea

Famoso por la ensenada del río homónimo, es un destino de aguas tranquilas para recorrer en canoa o paddleboard. Para nadar: Point Roadknight Beach y, fuera del agua, numerosas caminatas bordeando la costa y un mercado de productos locales. Anglesea Golf Course también vale la pena, aún si no se practica ese deporte, por cuenta de los cientos de canguros que viven, voluntariamente, en el área.

Lorne

Apollo Bay

Los 12 apóstoles

En un camino al que no le faltan postales imponentes de la costa, la más imponente de todas es la que ofrecen los llamados 12 apóstoles (que no son 12), una serie de formaciones de roca caliza erosionadas por el mar y la lluvia, expuestas como diminutos riscos en medio del agua. Un paisaje que, por efectos naturales, se sigue transformando. De hecho, en 2005, una de estas formaciones colapsó. El acceso a esa playa no está permitido y por eso la actividad se concentra en las terrazas de observación. Al año, dos millones de visitantes se plantan frente a los apóstoles.

Port Campbell y Allansford

A la altura de Port Campbell, la mayoría de turistas se disipan, luego de la visita a los 12 apóstoles, lo que conduce a una de las partes menos concurridas del camino, combinada con algunas de las mejores bahías en toda una gama de azules radiantes según la hora y el clima. Esto incluye Bay of Martyrs y Bay of Islands, al igual que puntos de observación como London Bridge, The Arch, The Grotto y Childers Cove. El camino, de 100 años y 243 kilómetros, culmina en la ciudad de Allansford, en una zona famosa por sus vinos y quesos. Tal vez no existe mejor manera de culminar el final del recorrido que una cata.