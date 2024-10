Viaje tranquilo: los colores de maleta que ofrecen más seguridad. Conozca las razones

Cuando se va a viajar, es muy importante no solo organizar bien la maleta, sino escoger la que sea más apropiada y fácil de identificar.

Generalmente, con el equipaje de mano no se tiene mayor problema, por lo que se lleva al lado durante todo el recorrido y de esta manera es muy poco probable que se confunda con otra. El problema está muchas veces en el equipaje que va en la bodega, pues hay otros similares y esto se presta para problemas.

La razón para escoger una maleta roja

De hecho, según el portal del Diario de Mallorca, algunas aerolíneas les indican a sus maleteros que pongan las maletas más vistosas al final del compartimento del avión para que no se quede ninguna dentro y así no tener problema con el cliente porque su maleta no ha llegado al lugar indicado.