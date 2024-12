CONFIDENCIA

Twitter estudia añadir un botón de 'no me gusta'

La red social Twitter ha afirmado que está considerando añadir un botón de 'no me gusta' en su plataforma, aunque ha subrayado que no es una de sus principales prioridades. El líder de producto de Twitter, Kayvon Beykpour, ha asegurado que aunque el botón de 'no me gusta' no se encuentra entre las principales prioridades de Twitter, es algo que la compañía "está explorando". Beykpour ha afirmado a través de su cuenta en la red social que eliminar el comportamiento no auténtico coordinado, mejorar la experiencia del usuario al denunciar el acoso y eliminar la desinformación son las principales prioridades de la compañía, según informó Europa Press este miércoles.