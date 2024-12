Una mano a los deudores

Pero divago… Digo que tuve necesidad de hacer esa transacción y así me enteré de que la banca moderna había nacido en Italia, sobre todo en Florencia (los Médici, los Pitti) y que desde allí, por el norte, llegaría a toda Europa: los Países Bajos, Inglaterra, Francia, Suecia, en fin...

Y ahora estamos aquí. Ya en estas páginas había yo recordado la frase que siempre le digo a mi esposa: “Tarde o temprano, tu vida estará en manos de un banco”. Y es cierto. Sin una cuenta bancaria y una tarjeta de crédito, uno simplemente no puede funcionar, no existe. Y los créditos… que a veces le salvan a uno la vida y a veces se la oscurecen y se la abruman. Es así.

Echando cuentas, como en las épocas en que trabajé en el sector financiero, la ‘causación’ de los intereses de los préstamos se sigue efectuando, de modo que no sufrirá mucho el estado de resultados. Sería por la caja, pero si van a intermediar tantos billones de pesos de ayudas gubernamentales, por ahí se pueden resarcir. Creo yo. Además, el Banco de la República ha bajado bastante la tasa interbancaria, con lo que su gasto financiero se abarató. Unas por otras, aunque es difícil indicar cuál es el resultado neto.

En fin. En las grandes crisis, los bancos siempre están protegidos. Eso es verdad. Los gobiernos les dan salvavidas y ayudas porque, donde se venga abajo el sector financiero, el caos sería ya total. Y no sé si eso me deja tranquilo o no.