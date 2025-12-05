Atentos conductores a los cierres viales en Bogotá desde hoy viernes 5, hasta el domingo 7 de diciembre

Desde la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizaron cierres viales en algunos puntos de la ciudad, teniendo en cuenta el evento Orale Wey Fest Mexa en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Por lo tanto, desde las 10:00 p. m. de ayer jueves 4 de diciembre, hasta las 4:00 a. m. del 7 de diciembre de 2025, los cierres viales en la ciudad son los siguientes:

Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57 incluido el sendero peatonal del costado occidental, el organizador deberá implementar carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.

Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis entre carrera 28 y avenida NQS, incluidos senderos peatonales norte y sur.

Cierre total de la carrera 28 entre calle 53B Bis y calle 53B, se deberá implementar carril de acceso controlado a los residentes de la transversal 28 (costado oriental) entre calle 53B Bis y avenida calle 57.

Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS, acceso al Parqueadero norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.

Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la avenida NQS entre calle 53B Bis y calle 57A, (La ubicación del vallado perimetral se deberá realizar en el costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma). El organizador deberá disponer de barreras (maletines) plásticas entrelazadas a borde vía sobre el sendero peatonal, a fin de desestimular el ascenso y descenso de los asistentes a la actividad sobre la avenida NQS.

Cierre del carril oriental de la calzada oriental de la avenida NQS entre calle 53B y calle 57A; a este carril deberán ser canalizados los ciclistas que transitan por el sector. Para implementar esta canalización el organizador deberá disponer de barreras plásticas (maletines) entrelazadas con delineadores tubulares (colombinas) para proteger a los ciclistas; esta implementación se deberá realizar únicamente cuando por congestión en el sendero peatonal se requiere direccionar a los ciclistas a la calzada vehicular, esta implementación deberá ser coordinada con la SDM.

Desde las 4:00 a. m. del 7 de diciembre hasta las 4:00 p. m. del 7 de diciembre de 2025, en los siguientes tramos viales:

Carril occidental de la calzada occidental de la transversal 28, treinta metros al sur de la avenida calle 57 y veinticinco metros al norte de la calle 53B Bis.

Carril norte de la calzada norte de la calle 53B Bis, cuarenta metros al occidente de la carrera 28 y setenta metros al oriente de la avenida NQS, únicamente donde se cuente con un sobreancho para permitir el paso de los demás usuarios por el sector.

Sendero peatonal norte de la calle 53B Bis entre transversal 28 y avenida NQS, se debe direccionar a los peatones a hacer uso del sendero sur de la calle 53B Bis.

Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS, acceso al Parqueadero norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C.

Estos son los desvíos autorizados por el Distrito