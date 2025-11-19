Los beneficios para el bolsillo si matricula su carro en Bogotá: ¿puede hacerlo si tiene comparendos pendientes?

Una vez se conoció la medida de la Alcaldía de Bogotá, de imponer pico y placa dos sábados al mesa para los carros que no están matriculados en Bogotá, los conductores y propietarios comenzaron a indagar sobre cómo registrar su vehículo en la capital o cuál es el procedimiento para hacer el respectivo traslado de su registro.

Según la Alcaldía, 3 de cada 10 vehículos que circulan en Bogotá están matriculados en otros municipios, razón que llevó a las autoridades de la ciudad a tomar esta decisión y a invitar a los capitalinos a realizar el trámite respectivo para que quede matriculado en la ciudad.

De igual forma, también se determino el ajuste tarifario para el pico y placa solidario para 2026, teniendo en cuenta que este aumentará, en mayor cuantía, para los automotores registrados en otros municipios.

Matrícula de vehículo automotor

Este trámite lo puede realizar el nuevo propietario a través del concesionario donde compra el vehículo o de forma personal en la Ventanilla Única de Servicios.

Consultar todos los requisitos en https://www.ventanillamovilidad.com.co/tramites/matricula.

Asistir sin cita a una sede la ventanilla Única de Servicios con la factura electrónica de venta del vehículo y el manifiesto (documentos suministrados por el concesionario). Allí realizarán la preasignación de la placa.

Realizar el pago del SOAT e impuesto del vehículo.

Agendar su cita para el trámite en www.ventanillamovilidad.com.co, en uno de los 19 puntos de la Ventanilla Única de Servicios.

Asistir a la cita con los requisitos y radicar los documentos solicitados:

Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT-.

Estar al día en sus obligaciones tributarias.

Tener SOAT vigente.

Estar a paz y salvo en multas por infracciones a las normas de tránsito.

Llevar las improntas de los sistemas de identificación del vehículo (tomadas por el concesionario).

Formulario diligenciado de solicitud del trámite.



Ten en cuenta, que este trámite puede iniciarse de forma virtual, al cargar la documentación y terminar de forma presencial en un punto de atención.

Beneficios de matricular el carro en Bogotá

Descuentos de impuestos durante los primeros 5 años: 60% para eléctricos particulares nuevos; 70% para eléctricos nuevos de servicio público, tipo taxi; y 40% para híbridos eléctricos nuevos.

60% para eléctricos particulares nuevos; 70% para eléctricos nuevos de servicio público, tipo taxi; y 40% para híbridos eléctricos nuevos. Exención de pico y placa para los vehículos híbridos y eléctricos.

¿Cómo realizar el traslado de la matrícula hacia Bogotá?

La persona propietaria del vehículo puede solicitar el traslado de la matrícula a Bogotá cumpliendo los siguientes pasos:

Acercarse al organismo de tránsito donde tiene matriculado el vehículo y solicitar su traslado. Allí le indicarán al solicitante el costo de realizar este trámite con ellos.

El organismo de tránsito tiene hasta 60 días hábiles para enviar la carpeta del vehículo a la Ventanilla Única de Servicios en Bogotá . Una vez recibida, la VUS contactará al propietario al número de teléfono registrado en el RUNT para indicar cómo continuar con el proceso.

. Una vez recibida, la VUS contactará al propietario al número de teléfono registrado en el RUNT para indicar cómo continuar con el proceso. La persona propietaria o su apoderado por mandato deberá agendar la cita en www.ventanillamovilidad.com.co, en uno de los 19 puntos de la Ventanilla.

¿Se puede hacer el traslado de la matrícula de un carro si tiene comparendos pendientes?

Tenga en cuento que debe asistir con los requisitos y la documentación requerida:

- Documento de identidad (según nacionalidad) original o digital verificada a través del aplicativo de la Registraduría Nacional.

- Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT-.

- Estar al día en sus obligaciones tributarias.

- Tener SOAT vigente.

- Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente.

- Improntas del vehículo (tomadas por el concesionario).

- Estar a paz y salvo por multas.

- Formulario diligenciado de solicitud del trámite.