El representante a la Cámara Juan Carlos Wills volvió a encender el debate sobre la política de movilidad en Bogotá tras arremeter contra la decisión del alcalde Carlos Fernando Galán de imponer pico y placa los sábados para los vehículos matriculados por fuera de la capital.

Representante Juan Carlos Wills anunció que demandará el pico y placa para carros no matriculados en Bogotá. “Apenas salga en rigor y en vigencia, que dicen que es desde el 1° de enero, tutelaremos esta medida”, aseguró. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/VxPuVYqTc4 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 18, 2025

La medida, que, según el representante, entraría en vigencia a partir del 1.º de enero de 2026, busca desincentivar la congestión y promover que más propietarios registren sus autos en la ciudad. Pero, para Wills, la decisión “carece de sentido” y afecta a quienes menos pueden asumir nuevos costos.

“No paran las locuras del alcalde Galán”, dijo el congresista, asegurando que la administración está castigando a miles de trabajadores que viven en municipios vecinos y dependen del carro para cumplir sus jornadas laborales. Desde su perspectiva, en vez de prohibiciones adicionales, Bogotá debería “estimular” el registro vehicular en la capital a través de incentivos tributarios y facilidades para los propietarios.

Wills también calificó como un “despropósito” que se obligue a estos conductores a pagar pico y placa solidario para poder circular los fines de semana. Según dijo, la medida genera “desigualdad entre colombianos” y termina favoreciendo a quienes pueden costear excepciones, mientras golpea a quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo.