Bogotá levantará el pico y placa durante la temporada de fin de año: estas son las fechas

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que, para mejorar la movilidad durante los fines de semana de Navidad y Fin de Año, en la ciudad no regirá el pico y placo el día viernes 26 de diciembre y el 2 de enero del próximo año.

El anuncio se dio en medio de una rueda de prensa convocada por la Alcaldía Mayor para hacer el lanzamiento de las diferentes estrategias de movilidad y seguridad para la ciudad durante la época de fin de año.

Durante la jornada de anuncios, la secretaria de Movilidad también confirmó que la ciudad tendrá pico y placa regional durante los puentes festivos del 8 de diciembre y el 12 de enero, al finalizar el puente de Reyes.

Noche de velitas en Bogotá

Bogotá se prepara para vivir un Día de las Velitas lleno de arte y celebración. Este 7 de diciembre, desde las 3:30 de la tarde, más de 1.000 artistas darán inicio a la jornada con el tradicional Desfile de Comparsas, que recorrerá la carrera séptima desde la Plaza Cultural La Santamaría hasta la Plaza de Bolívar.

Allí, el Coro Filarmónico Infantil y La Real Charanga encenderán el ambiente con un concierto abierto al público.

Paralelamente, desde las 4:00 p. m., el Parque de los Hippies será el escenario de “Electrovelitas”, la propuesta sonora y visual de Idartes que reunirá a Los Pirañas, La Errática, Felipe Gordon y otros artistas que mezclan electrónica, ritmos tradicionales y visuales inmersivas para una experiencia única.

La jornada cerrará a las 7:00 p. m. en el Parque Metropolitano El Tunal con un concierto especial de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, realizado en alianza con el IDRD y de entrada libre.