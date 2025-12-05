Suscribirse

Bogotá levantará el pico y placa durante la temporada de fin de año: estas son las fechas

El anuncio lo dieron el alcalde Carlos Fernando Galán y la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 2:25 p. m.
Pico y placa en Bogotá.
Pico y placa en Bogotá. | Foto: Colprensa - Camila Díaz.

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que, para mejorar la movilidad durante los fines de semana de Navidad y Fin de Año, en la ciudad no regirá el pico y placo el día viernes 26 de diciembre y el 2 de enero del próximo año.

El anuncio se dio en medio de una rueda de prensa convocada por la Alcaldía Mayor para hacer el lanzamiento de las diferentes estrategias de movilidad y seguridad para la ciudad durante la época de fin de año.

Durante la jornada de anuncios, la secretaria de Movilidad también confirmó que la ciudad tendrá pico y placa regional durante los puentes festivos del 8 de diciembre y el 12 de enero, al finalizar el puente de Reyes.

Noche de velitas en Bogotá

Bogotá se prepara para vivir un Día de las Velitas lleno de arte y celebración. Este 7 de diciembre, desde las 3:30 de la tarde, más de 1.000 artistas darán inicio a la jornada con el tradicional Desfile de Comparsas, que recorrerá la carrera séptima desde la Plaza Cultural La Santamaría hasta la Plaza de Bolívar.

Planes en Bogotá para Navidad
El Festival de Navidad llega a Salitre Mágico | Foto: Créditos: Salitre Mágico / API

Allí, el Coro Filarmónico Infantil y La Real Charanga encenderán el ambiente con un concierto abierto al público.

Paralelamente, desde las 4:00 p. m., el Parque de los Hippies será el escenario de “Electrovelitas”, la propuesta sonora y visual de Idartes que reunirá a Los Pirañas, La Errática, Felipe Gordon y otros artistas que mezclan electrónica, ritmos tradicionales y visuales inmersivas para una experiencia única.

Bogotá en Navidad
La ciudad ofrece una amplia lista de actividades para disfrutar completamente gratis. | Foto: Créditos: Alcaldía de Bogotá / API

La jornada cerrará a las 7:00 p. m. en el Parque Metropolitano El Tunal con un concierto especial de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, realizado en alianza con el IDRD y de entrada libre.

Este año, además, la programación de Navidad es Cultura traerá espectáculos de talla mundial que combinarán tecnología, artes escénicas, música y mapping para celebrar el espíritu navideño y brindar experiencias inolvidables a quienes viven y visitan la capital.

