BYD explica si carros vendidos en Colombia están dentro del llamado a revisión de más de 80.00 unidades en China: ¿cuáles son?

BYD Seagull es el carro más vendido en China. En Colombia también es el más vendido en el segmento de eléctricos. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Los modelos que están siendo requeridos son Dolphin y Yuan Plus, los cuales fueron fabricados entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023, según informó la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR).

Lo más llamativo de este inconveniente es que, tanto el Dolphin como el Yuan Plus, fueron los autos más vendidos por BYD en 2023, con un total del 23 % del total de los 3 millones de unidades que se vendieron en ese periodo, razón por lo que el impacto de esta medida es mucho mayor.

¿Qué dice BYD en Colombia?

Ante el llamado a revisión por parte de la firma BYD a más de 80.000 vehículos en China, su representante en Colombia, Motorysa, entregó un parte de tranquilidad a sus clientes y anunció que los vehículos que ha comercializado en el país no están siendo objeto de ningún requerimiento.

“Tras el reciente anuncio que hizo el fabricante de vehículos de nueva energía (NEV) BYD, del llamado a revisión en China de 87.762 unidades de sus vehículos BYD Dolphin y BYD Yuan Plus, BYD Auto representado por Motorysa confirma que los vehículos que ha comercializado en Colombia, y específicamente los modelos anteriormente mencionados, no están involucrados en dicho llamado a revisión. Desde la fábrica de BYD ubicada en China, ratifican que no hay ninguna campaña de seguridad activa para los vehículos BYD que Motorysa ha importado a nuestro país”, explicó Motorysa.