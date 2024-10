No le salen las cosas bien a Tesla y ordena un nuevo retiro de su modelo Cybertruck: estas fueron las razones

Tesla llamará al taller más de 27.000 Cybertrucks porque es posible que la imagen de la cámara retrovisora no se active inmediatamente después de poner el vehículo en reversa, el quinto retiro para la camioneta desde que salió a la venta a finales del año pasado.

Dos malas noticias para Tesla en una semana: culpan a Trump por una de ellas y acusan a Elon Musk de no ser “serio”

Contexto: Dos malas noticias para Tesla en una semana: culpan a Trump por una de ellas y acusan a Elon Musk de no ser “serio”

El fabricante no informó en aquel entonces cuándo se reanudarían las entregas mientras tratan de arreglar los problemas mecánicos de estos vehículos denunciados por varios usuarios que, ahora, critican también la dilatación de los procesos de recogida de coches por parte de la marca para su reparación.

En la actualidad, el Tesla Cybertruck se puede comprar por casi 61.000 dólares (56.781 euros), aunque no se va a vender en Europa porque no cumple con la normativa de circulación, similar en la mayoría de los países de la Unión Europea. No obstante, el modelo sí se está exponiéndose en varios puntos de España.