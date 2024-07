Dos malas noticias para Tesla en una semana: culpan a Trump por una de ellas y acusan a Elon Musk de no ser “serio”

A mediados de abril, Tesla identificó una deformación del conmutador de la traba, que podría generar que el conductor no recibiera información sobre la apertura del capó.

No habrá planta de Tesla en México

“Tenemos avisos (de inversión), anuncios históricos y también los registros (de inversión extranjera directa) han sido históricos”, dijo a la prensa la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, al señalar que la decisión de Tesla no afecta esos planes.

Buenrostro aclaró que el gobierno mexicano no tiene registro aún de alguna inversión de la compañía del magnate Elon Musk. “Lo oficial es lo que registran y no hay registros, nunca han registrado inversiones. Hicieron anuncios en medios, pero no han hecho ningún trámite oficial”, sostuvo.