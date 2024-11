¿Cómo afecta al sector automotor la victoria de Donald Trump en Estados Unidos? Expertos explican qué podría pasar con el negocio

“Aunque los aranceles no se lleguen a implementar por completo, las empresas podrían posponer sus decisiones de inversión hasta que tengan claro qué va a pasar”, advierten desde la gestora DWS en una postura a la que se unen otras casas de inversión consultadas por Europa Press, como Schroders donde dan prácticamente por hecha la entrada en vigor de estas trabas al comercio, al advertir de que el republicano “ya ha preparado el terreno para implementar rápidamente estas políticas”.

No obstante, en Franklin Templeton creen que no se debe dar por aplicada la subida de aranceles “en la escala y el alcance previstos” porque aseguran que existe parte de una “retórica electoral” que, posteriormente, podrá ser aplicada o no.