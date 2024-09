¿Cuántos kilómetros se puede pasar para cambiar el aceite de un carro y qué riesgos tiene para el motor?

En el mundo de la mecánica automotriz, el cambio de aceite es una de las tareas más cruciales para el mantenimiento de un vehículo. Sin embargo, muchos conductores se preguntan: ¿cuántos kilómetros se pueden pasar antes de realizar esta importante intervención? La respuesta no es sencilla, ya que depende de varios factores, pero es fundamental comprender los riesgos que implica posponer este servicio.

Otro riesgo asociado a no cambiar el aceite es la acumulación de contaminantes. A medida que el este envejece, recoge partículas de suciedad, residuos de combustión y otros contaminantes que pueden obstruir los filtros y los conductos de lubricación. Esta acumulación no solo afecta el rendimiento del motor, sino que también puede provocar el sobrecalentamiento, dado que el aceite viejo no puede disipar el calor de manera efectiva.