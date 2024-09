El universo AMG, de Mercedes-Benz, desde adentro: experto reveló qué es lo que busca alguien a quien le interesan estos superautos

Ballweg, comenzó aclarando que, además de pertenecer a la familia Mercedes-Benz, entrar al selecto grupo de clientes AMG es una experiencia totalmente diferente, pues no solo se trata de adquirir uno de esos autos, sino de disfrutar de una serie de experiencias con las que los clientes pueden saber más y entender que no solo se trata de lujo sino de autos que llevan inmerso algo del espíritu de la Fórmula Uno, categoría en la que escudería de la marca es protagonista.

“Muchos clientes vienen con pasión, entonces muchos de ellos ya conoce algo, pero hay cosas que los clientes no saben y les explicamos, como por ejemplo el uso de las levas, que al sostenerlas por varios segundos baja hasta tres marchas de una; aspectos como estos muchos clientes no sabe, otros las conocen, pero no lo usan porque no tienen mucho conocimiento”, explicó.