¿Por qué los testigos del carro son de diferentes colores y qué significa cada tonalidad?

Con el paso de los años, estos se han ido complementando y a medida que se fueron incorporando nuevos elementos a los automotores, también se ganaron su espacio en el tablero. Por eso, no es raro que en el pasado solo se tuvieran presentes las señales de pérdida de aceite, falta de combustible, luces encendidas y fallas en la batería, entre otros.

Ahora, es muy normal encontrar luces que indican pérdida de presión en los neumáticos , si un bombillo no enciende, si alguien no lleva el cinturón de seguridad puesto, si hay una silla vacía, si viene algún carro, motocicleta o bicicleta por alguno de los costados, si el aire acondicionado está prendido y otras alertas que ayudan a que el conductor tenga un mayor control sobre los sistemas del vehículo.

¿Por qué los testigos tienen colores?

Colores de los testigos y su significado

Los colores más comunes en los testigos del tablero son el rojo, el amarillo, el verde y el azul. Cada uno tiene un significado particular:

Rojo: peligro o advertencia grave

Amarillo: advertencia o precaución

El amarillo señala problemas que, si bien no son críticos, requieren atención lo antes posible. Este color suele aparecer en situaciones relacionadas con el funcionamiento general del vehículo, como el testigo de check engine (revisión del motor) o la presión baja en los neumáticos. Aunque no demandan una acción inmediata como los testigos rojos, estos indicadores no deben ser ignorados, ya que un descuido podría provocar fallas más serias a largo plazo.