Alimento vegetal para prevenir ataques al corazón y derrames cerebrales

Los aportes nutricionales de los vegetales en la alimentación son múltiples; por ejemplo, estos contienen minerales, vitaminas y una bajísima cantidad de grasas que son muy benéficas para la salud. De hecho, los nutricionistas aconsejan consumir por lo menos cinco raciones de frutas y verdura al día para mantener un buen estado de salud.

De este modo, el gobierno de Canarias destaca la importancia del consumo de coliflor, un vegetal que muchas personas optan evitar debido a un fuerte olor que emite al ser cocinado y que puede generar hinchazón al consumirlo. No obstante, es uno de los alimentos que mayores beneficios tiene para la salud, especialmente para las enfermedades del corazón y del cerebro, pues contiene alicina, un compuesto que también controla los niveles de colesterol en el organismo. Como tal, la coliflor tienen grandes cantidades de vitaminas A, K, magnesio, potasio, fósforo, vitaminas B y propiedades antioxidantes.

Cabe mencionar que un ataque al corazón ocurre cuando el flujo de sangre al corazón se bloquea repentinamente. Sin la sangre que entra, el corazón no puede obtener oxígeno y si este problema de salud no se trata rápidamente, el músculo cardíaco comienza a morir, según indica la Biblioteca Nacional de Medicina, Medline Plus. Los síntomas que se pueden presentar y a las cuales se debe prestar mayor atención son las molestias en el pecho, falta de aire y molestias en la parte superior del cuerpo.

Por otra parte, un derrame cerebral hace referencia a un accidente cerebrovascular que ocurre cuando se bloquea el flujo de sangre a una parte del cerebro o cuando un vaso sanguíneo se rompe, lo cual puede dañar o destruir células cerebrales. Esta afección es una de las principales causas de muerte y discapacidad a largo plazo en los adultos.

Otros beneficios de la coliflor

Reduce la inflamación: gracias a sus ácidos grasos como el omega-3 y la vitamina K, este vegetal ayuda a prevenir la inflamación crónica del organismo, gracias a sus ácidos grasos como el omega-3 y la vitamina K, este vegetal ayuda a prevenir la inflamación crónica del organismo, reduciendo condiciones como la artritis, el dolor crónico y ciertas condiciones intestinales.

Cuida la salud renal: la coliflor contiene abundante agua, aunque también presenta un alto contenido de potasio y un bajo aporte de sodio que lo hace un alimento diurético y depurativo. Por lo anterior, esta verdura favorece la eliminación del exceso de líquidos en el organismo y también es beneficiosa para aquellas personas que sufren de hipertensión, retención de líquidos y la eliminación de líquidos y desechos como el ácido úrico.

Beneficia el embarazo: al ser una fuente de folatos, la coliflor participa en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis de material genético y en la formación de anticuerpos del sistema inmunológico. Por ello, su consumo resulta de gran interés para las mujeres en estado de embarazo, dado que una buena cantidad de ácido fólico (B9), es necesaria para esta etapa de la vida.