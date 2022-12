Expertos revelan cuáles son los días más probables de morir por un infarto

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son padecimientos que afectan la salud del corazón y de los vasos sanguíneos. Incluyen diversos tipos de cardiopatías y afectan a millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indican que a nivel mundial, cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que por cualquier otra causa, principalmente enfermedad cardíaca isquémica y accidente cerebrovascular, situación que se presenta a pesar de que son afecciones prevenibles. Solo en las Américas, estos padecimientos cobran más de dos millones de vidas al año, indica la OPS.

Y si bien podría pensarse que no hay días específicos para que estas enfermedades ocasionen fallecimientos, lo cierto es que sí los hay. De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Corazón, las fechas decembrinas se caracterizan por ser en las que más gente muere al año por esta causa en comparación con cualquier otra época.

La Fundación Española del Corazón (FEC) cita el estudio The Holidays as a Risk Factor for Death, realizado por la Universidad de Duke (Estados Unidos), el cual certifica que las muertes por fallo cardíaco se disparan 8 % en diciembre, con respecto a noviembre, que es, a su vez, el segundo mes de mayor riesgo. El día de Navidad, el 25 de diciembre, es el que registra más fallecimientos por esta causa, seguido del 26 de diciembre y del primero de enero.

La FEC indica que las principales causas del aumento de fallecimientos cardíacos durante este periodo es que existe un menor control de determinados factores de riesgo cardiovascular. La emotividad y la nostalgia habituales de las fechas navideñas, junto con el estrés, son factores externos que afectan a la salud, especialmente en esta temporada del año.

“Estos elementos no son determinantes para desarrollar una enfermedad cardiovascular, sin embargo pueden ser más perjudiciales si ya se sufren problemas cardíacos o un riesgo alto de padecerlos”, comenta el doctor Juan Manuel Escudier, miembro de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y cardiólogo del Hospital Universitario de Puerta de Hierro de Majadahonda, citado por la mencionada institución.

¿Cómo cuidar el corazón?

Los especialistas plantean las siguientes recomendaciones que ayudan a prevenir el desarrollo de enfermedades cardíacas.

1. Controlar la presión arterial. La hipertensión es un importante factor de riesgo para las enfermedades del corazón.

2. Mantener bajo control el colesterol y los triglicéridos. Los niveles elevados de estas sustancias pueden obstruir las arterias y aumentar su riesgo de enfermedad coronaria y ataque al corazón. Cambios en el estilo de vida y medicamentos pueden ayudar.

3. Cuidar el peso. Tener sobrepeso u obesidad está asociado a otros factores de riesgo de enfermedad del corazón, incluyendo el colesterol y los triglicéridos altos, presión arterial alta y diabetes.

4. Alimentos sanos. Es importante limitar las grasas saturadas, los alimentos ricos en sodio y azúcares agregados e ingerir frutas, verduras y granos enteros.

5. Hacer ejercicio. La actividad física fortalece el corazón y mejora la circulación. También ayuda a mantener un peso saludable y bajar el colesterol y la presión arterial.

6. Limitar el alcohol. Beber demasiado alcohol genera el riesgo de aumentar la presión arterial y añadir calorías que derivan en aumento de peso. .

7. No fumar. Fumar cigarrillos eleva la presión arterial y pone a la persona en mayor riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular.

8. Bajarle al estrés. El estrés puede aumentar la presión arterial y ser un “desencadenante” de un ataque al corazón.

9. Controlar la diabetes. Tener diabetes duplica el riesgo de enfermedad cardíaca diabética. Esto se debe a que, con el tiempo, el alto nivel de azúcar en la sangre puede dañar los vasos sanguíneos y los nervios que controlan el corazón y las arterias.

10. Dormir bien. Si no se duerme lo suficiente, se aumenta el riesgo de hipertensión, obesidad y diabetes. Estas tres afecciones aumentan la posibilidad de desarrollar enfermedades del corazón.