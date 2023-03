Alivio inmediato: siete remedios rápidos para reducir los gases estomacales

Tener gases estomacales puede ser uno de los aspectos más molestos que se puede presentar en alguna persona. En la mayoría de los casos esto se vuelve inevitable, por eso suele causar tanta incomodidad. Las bacterias alojadas en el intestino son las principales culpables de este problema, que en realidad hace parte de un proceso normal.

De acuerdo con Mayo Clinic, la presencia de gases en el sistema digestivo es una parte normal del mismo proceso de digestión. La eliminación del exceso de gas, que se da mediante los eructos o la flatulencia, también es normal. Asimismo, es posible que se sientan dolores a causa de los gases si estos están atrapados o no se mueven con facilidad por medio del sistema digestivo.

Según la misma entidad, estos son algunos síntomas de los gases estomacales:

Eructos.

Expulsión de gases.

Dolor, calambres o una sensación de nudo en el abdomen.

Sensación de saciedad o presión en el abdomen (inflamación).

Aumento visible del tamaño del abdomen (distensión).

Los gases en el estómago pueden ser el desarrollo de diversas enfermedades digestivas. - Foto: Getty Images

Las personas con exceso de gases estomacales buscan diferentes alternativas para eliminar o reducir los mismos. Por eso, la plataforma digital Mujer Hoy recomienda siete remedios rápidos para disminuirlos. Estos son:

1. Dejar de comer tanta fibra. “Los grupos de alimentos clásicos son los ricos en fibra como el trigo integral y los granos, las frutas frescas y las verduras crucíferas como el brocolí, la col, las coles de Bruselas, etc. La fibra generalmente se recomienda para combatir el estreñimiento, pero puede causar gases si se consume en exceso”, reseña la página.

2. Identificar a qué alimentos se es sensible. Alimentos como los lácteos pueden derivar con el paso del tiempo en intoleranterancias. Incluso, si no se es totalmente sensible, los niveles de lactasa del cuerpo pueden ser más bajos de los que solían ser, lo que ocasiona que los lácteos se conviertan en alimentos problemáticos para el estómago.

3. Dejar de tragar demasiado aire. “La ‘aerofagia’ ocurre cuando se da una ingesta de aire en exceso, como beber bebidas carbonatadas, fumar, comer o beber demasiado rápido. Otra razón podría ser masticar chicle, chupar caramelos todo el día o respirar por la boca mientras se duerme. Para terminar con este problema se recomienda optar por bebidas no carbonatadas, no hablar mientras se come o evitar los chicles y caramelos”.

Gases intestinales - Foto: Getty Images/iStockphoto

4. Evitar las comidas copiosas. Las comidas copiosas suelen pasar mucho más tiempo en digerirse y acumulan más gases que las comidas pequeñas y con menos grasas. Esto puede ocasionar la sensación de hinchazón y gases.

5. Hacer sobremesa. “Cada vez que terminamos una comida deliciosa nos tienta el sofá y echarnos una siesta pero esto lo único que hará es no dejarnos hacer bien la digestión y acumular gases en nuestro interior. Lo ideal sería salir a caminar o hacer algunos estiramientos diseñados para realizar la digestión y aliviar la sensación de hinchazón”.

6. Ayudar a la bacteria intestinal. Debido a que la causa principal de los gases son las bacterias, los probióticos podrían ayudar a acabar con ellos. Se pueden comer alimentos ricos en probióticos como el yogur griego o el kéfir, o agregar un suplemento a la alimentación, si es más fácil, pero esto debe ser autorizado por un médico.

7. Aumentar la actividad física para contrarrestar los cambios hormonales. “Aún no se sabe con certeza cuáles son las hormonas que provocan esta reacción, pero está comprobado que quienes lo padecen experimentan cambios evidentes en su actividad ingesta. Para controlarlos y disminuir su recurrencia, se recomienda incrementar la actividad física y el consumo de agua”, complementa la plataforma digital.