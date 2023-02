Así se puede detectar la falta de una vitamina en el cuerpo

El organismo necesita de vitaminas y minerales para un óptimo funcionamiento y evitar que aparezcan dolores y enfermedades en cualquier parte del cuerpo.

Aunque por diversas razones puede haber falta de vitaminas, muchas veces no se sabe identificar cuándo hay falta de ellas, pues no son muy conocidos los síntomas que permiten conocer cómo funciona el cuerpo sin ellas.

Es así como muchas veces se vive con un déficit de vitaminas y logran aparecer algunas molestias en la salud y el funcionamiento del organismo. Por ejemplo, cuando falta la vitamina D (que se adquiere naturalmente al tomar sol en la mañana) el calcio no se fija en los huesos; entonces aunque se consuma yogur, leche o queso, este no se adhiere a los huesos y es posible experimentar fracturas.

Además de esto, otros síntomas que podrían ser alarma e indicar que hay una falta de vitaminas en el cuerpo se evidencia cuando hay cabello quebradizo o frecuente caída de cabello; piel con resequedad; aftas, llagas o heridas en la boca (conocido como herpes bucal) o boqueras, de acuerdo con el blog Yo Elijo Cuidarme.

Por cual desde el mismo sitio web, recomiendan cerciorarse con exámenes médicos y el concepto de un profesional de la salud, pues son quienes tienen mejor conocimiento de la salud. Específicamente se sugiere realizar exámenes de sangre para evidenciar si falta alguna vitamina.

De otro lado, si se tienen heridas o cortes que no cicatrizan rápidamente, sumado a que se puede estar teniendo diabetes o hemofilia (la sangre no coagula), es probable que esté haciendo falta vitamina C y vitamina K, que ayudan principalmente con ese tema de la coagulación de la sangre.

De igual manera, pueden presentarse hematomas frecuentes (morados de sangre acumulada bajo la piel), encías inflamadas y sensación de cansancio. En este punto, en Saber Vivir TV, aclaran que esto puede ser ocasionado por una dieta desbalanceada, con gran ausencia de vitamina C, a la que el cuerpo no le es posible almacenar para momentos en los que llegase a faltar; y recalcan que los antibióticos pueden generar que las vitaminas no se absorban.

A su vez, en SV destacan que la manera de recuperarse es consumiendo “verduras de hoja verde y crucíferas (col, brócoli, coliflor...) al vapor o solo un poco salteadas, ya que la cocción larga destruye las vitaminas”.

Mientras que si se enferma de infecciones con frecuencia, puede estar faltando la vitamina D, que ayuda a combatirlas, según Scrubbing in; pero también la vitamina A que se encarga de que el sistema inmune (el que defiende al cuerpo de organismos extraños en el interior) funcione correctamente.

Además, el no tener dicha vitamina puede ocasionar resequedad en la piel y debilidad en las uñas, por lo que es importante consumir “Hortalizas de hojas verdes y otras verduras de color verde, anaranjado y amarillo, como espinacas, batatas, zanahorias, brócoli, y calabaza de invierno. Frutas, como melón, mangos y albaricoques. Productos lácteos, como leche y queso. Cereales para el desayuno fortificados”, tal y como lo sugiere ODS.

Aftas o llagas en la boca a menudo: Esto puede ser signo de que falta la vitamina B o ácido fólico y vitamina B12 que es la encargada de generar glóbulos rojos en la sangre. Ingerirla en los diferentes alimentos puede evitar padecer, desde Medline Plus recomiendan consumir alimentos de origen animal “como pescado, carne, aves, huevos, leche y productos lácteos”.