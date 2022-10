Cortes y heridas que no cicatrizan rápido, esta es la vitamina que podría hacer falta

Muchas veces en el afán de estar ‘bien alimentado’, se empiezan a seguir diferentes dietas sin evaluar bien, cuáles podrían llegar a ser las necesidades que tiene el propio cuerpo, esto porque las circunstancias de cada organismo no son generalmente las mismas.

Es decir, las necesidades vitamínicas y proteicas de una persona que vive en tierra caliente, no son iguales a las que pueda tener alguien que reside en una ciudad o pueblo frío, por ejemplo. O no es igual para una mujer que está en período de lactancia a un estudiante universitario que por sus labores, está en constante movimiento.

Por ello hay que consultar primeramente con un profesional de la salud, bien sea un nutricionista o dietista, o algún otro médico que haya evaluado el caso personal del paciente, teniendo en cuenta las posibles enfermedades que puedan presentarse.

Así las cosas, hay señales que envía el cuerpo y que inevitablemente son señales de que algo no está bien en el organismo y es la forma en que el mismo, avisa qué puede estar haciendo falta en él como:

Caída excesiva del cabello: Es posible que se tenga un déficit de vitamina B8 o biotina, según Saber Vivir TV, así como las uñas débiles, piel roja, dolor en los músculos o aparición de canas. Por lo que recomiendan consumir levadura de cerveza, yema de huevo, pescado azul, setas y nueces (moderadamente).

Caída del cabello - alopecia - Foto: Getty - Foto: Getty Images

Heridas o cortes que no cicatrizan rápidamente: En estos casos, sumado a que se puede estar teniendo diabetes o hemofilia (la sangre no coagula), es probable que esté haciendo falta vitamina C y vitamina K, que ayudan principalmente con ese tema de la coagulación de la sangre. De igual manera, pueden presentarse hematomas frecuentes (morados de sangre acumulada bajo la piel), encías inflamadas y sensación de cansancio.

En este punto, aclaran que esto puede ser ocasionado por una dieta desbalanceada, con gran ausencia de vitamina C, a la que el cuerpo no le es posible almacenar para momentos en los que llegase a faltar; y recalcan que los antibióticos pueden generar que las vitaminas no se absorban.

A su vez, en SV destacan que la manera de recuperarse es consumiendo “verduras de hoja verde y crucíferas (col, brócoli, coliflor...) al vapor o solo un poco salteadas, ya que la cocción larga destruye las vitaminas”.

Enfermar de infecciones con frecuencia: En este punto puede faltar vitamina D, que ayuda a combatirlas, según Scrubbing in; pero también la vitamina A que se encarga de que el sistema inmune (el que defiende al cuerpo de organismos extraños en el interior) funcione correctamente.

Además, el no tener dicha vitamina puede ocasionar resequedad en la piel y debilidad en las uñas, por lo que es importante consumir “Hortalizas de hojas verdes y otras verduras de color verde, anaranjado y amarillo, como espinacas, batatas, zanahorias, brócoli, y calabaza de invierno. Frutas, como melón, mangos y albaricoques. Productos lácteos, como leche y queso. Cereales para el desayuno fortificados”, tal y como lo sugiere ODS.

Aftas o llagas en la boca a menudo: Esto puede ser signo de que falta la vitamina B o ácido fólico y vitamina B12 que es la encargada de generar glóbulos rojos en la sangre. Ingerirla en los diferentes alimentos puede evitar padecer

Desde Medline Plus recomiendan consumir alimentos de origen animal “como pescado, carne, aves, huevos, leche y productos lácteos”.