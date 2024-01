Avena ¿qué pasa si no se cocina?

A pesar de los múltiples beneficios que tiene un alimento tan conocido como la avena, la gran mayoría de ellos no se pueden aprovechar efectivamente por los errores que se presentan al preparar y consumir este producto. En este sentido, una de las principales dudas sobre la ingesta de avena es qué ocurre cuando esta no se cocina.

“La avena en crudo conserva todos sus nutrientes intactos, pero no tiene un sabor tan agradable y puede ser difícil de digerir e incluso provocar gases o flatulencias por ser rica en fibra no solo soluble sino también insoluble. Si se tienen enfermedades digestivas, es mejor no tomarla cruda para evitar que se irrite el tracto digestivo”, afirma el sitio web.