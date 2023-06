¿Cuál es la fruta que se debe consumir para limpiar los riñones?

Las frutas son un grupo de alimentos de origen vegetal que se diferencian según su sabor y su forma. Los profesionales de la salud han recomendado su consumo regular desde hace mucho tiempo, esto por la gran cantidad de vitaminas y minerales que las componen. Estas sustancias tienen la capacidad de estimular un correcto funcionamiento del organismo.

Las frutas son productos naturales muy saludables, así como las verduras y las legumbres. Una persona que quiera mantener una dieta alimenticia sana debe incluir en la ingesta diaria este grupo tan común, que se puede encontrar con facilidad en cualquier tienda o supermercado de barrio.

Los especialistas en el tema aconsejan consumir un total de cinco porciones de frutas al día. Es importante que sean de diferentes tipos para obtener una mayor cantidad de nutrientes. Estos alimentos se pueden consumir sin problemas en la mañana, para el desayuno; al medio día, para el almuerzo y en la noche, para la cena. Además, son ideales para reemplazar los snacks sintéticos, que suelen ser ricos en azúcares.

Los nutrientes que componen a las frutas hacen que estas cuenten con múltiples propiedades medicinales, por lo tanto, este grupo de alimentos de origen vegetal es esencial para ayudar a prevenir y combatir ciertos tipos de enfermedades. Incluso, hay una de ellas que es buena para limpiar los riñones.

Frutas que contribuyen a una dieta equilibrada. - Foto: Getty Images / Magone

Antes de conocerla, es relevante abordar los órganos mencionados. “Los riñones son dos órganos en forma de frijol, cada uno aproximadamente del tamaño de un puño. Están ubicados justo debajo de la caja torácica (costillas), uno a cada lado de la columna vertebral”, explica el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

“Los riñones sanos filtran alrededor de media taza de sangre por minuto, eliminando los desechos y el exceso de agua para producir orina. La orina fluye de los riñones a la vejiga a través de dos tubos musculares delgados llamados uréteres, uno a cada lado de la vejiga. La vejiga almacena orina. Los riñones, los uréteres y la vejiga son parte del tracto urinario”, agrega la entidad.

Cabe mencionar que los riñones también están encargados de generar hormonas que ayudan a mantener estable los niveles de la presión arterial. Asimismo, producen glóbulos rojos, aspecto clave para prevenir una enfermedad como la anemia, y benefician a los huesos para que estos se encuentren sanos y fuertes.

De igual manera, es necesario destacar que la sangre fluye por los riñones por medio de la arteria renal. Esta se ramifica en vasos sanguíneos pequeños hasta que la sangre llega a las nefronas. Justo allí, la sangre es filtrada. Los órganos en cuestión pueden filtrar alrededor de 150 cuartos de galón de sangre en un solo día.

Riñones. - Foto: Getty Images

Cuando se mantiene un estilo de vida poco saludable, los principales trastornos que pueden afectar a estos órganos son el cáncer de riñón, la enfermedad renal, los cálculos o piedras renales, la nefropatía diabética, la glomerulonefritis, entre otros más.

Por eso, para prevenir estas enfermedades es de vital importancia limpiar los riñones con regularidad. Precisamente, como se mencionó en párrafos anteriores, hay una fruta que resalta entre las demás porque tiene la capacidad de depurar estos órganos. Se trata de los arándanos.

“Mantienen los riñones desintoxicados y ayudan también a que la vejiga esté limpia. Es preferible que los tomes en ayunas”, reseña el sitio web La Vanguardia. Lo recomendable es consumir estas frutas en su propio estado, ya que, en jugo o zumo, pierden la mayoría de sus nutrientes y elevan su fructosa, azúcar natural de las mismas.