El superalimento para eliminar el estreñimiento y prevenir el Alzheimer

Mantener un dieta alimenticia saludable es de vital importancia para gozar de óptimas condiciones de salud. Los especialistas en el tema recomiendan incluir en la ingesta diaria alimentos de origen animal como las carnes magras y de origen vegetal como las frutas, las verduras, los cereales integrales, las legumbres, las semillas y los frutos secos.

Estos grupos le aportan al organismo una gran cantidad de vitaminas y minerales, sustancias que son claves en el funcionamiento de cada sistema del cuerpo. Estas también tienen la capacidad de prevenir y combatir diferentes tipos de enfermedades. Precisamente, hay un alimento de origen vegetal en particular que ayuda a eliminar el estreñimiento y a prevenir un trastorno cognitivo como el Alzheimer.

Cabe mencionar que el estreñimiento “es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana; las heces son duras, secas o grumosas; la evacuación de las heces resulta difícil o dolorosa; o queda una sensación de que la evacuación no fue completa. Por lo general, se pueden tomar medidas para prevenir o aliviar el estreñimiento”, explica el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

“Si el estreñimiento no mejora con el autocuidado o si la persona tiene estreñimiento de larga duración, debe consultar con el médico. Debe consultar con el médico si tiene estreñimiento y sangrado por el recto, sangre en las heces, dolor continuo en el abdomen, u otro signo de un problema médico”, incluye el portal.

Estreñimiento - Foto: Getty Images

Por su parte, la enfermedad de Alzheimer es un trastorno cognitivo que afecta en una gran medida la capacidad de una persona para llevar a cabo sus actividades diarias. Es de resaltar que es la forma más común de demencia. Esta afección comienza atacando las partes del cerebro que controlan la memoria, el lenguaje y el pensamiento.

Por lo general, una enfermedad como el Alzheimer, que no tiene cura, suele aparecer después de los 60 años. Los principales síntomas de este trastorno son la dificultad para reconocer a los familiares, tener inconvenientes para leer, hablar o escribir, olvidar lugares ya conocidos, entre otros más. Un factor de riesgo que eleva la posibilidad de sufrir esta afección es tener un ser querido que la haya sufrido antes.

Son muchos los remedios utilizados para prevenir y combatir tanto el estreñimiento como la enfermedad de Alzheimer. Precisamente, como se resaltó en párrafos anteriores, hay un alimento de origen vegetal que actúa de forma perfecta para eliminar el trastorno intestinal y prevenir la afección cognitiva. Se trata de la mazorca de maíz, que en este estado es considerada como una hortaliza.

Mazorca de maíz. - Foto: Getty Images

“Sus valores nutricionales por cada 100 gramos de porción comestible es de 50 kilocalorías, 1,1 gramos de proteína, 10,7 gramos de hidratos de carbono y 1 gramo de fibra. Es, precisamente, su alto contenido de fibra dietética la causa de que desempeñe un papel importante en la prevención de enfermedades digestivas como el estreñimiento. Además, los antioxidantes presentes también actúan como agentes anticancerígenos y previenen la enfermedad de Alzheimer”, afirma el sitio web El Español.

Este alimento se puede consumir en su propio estado o también es posible desgranarlo para que el maíz figure como ingrediente para preparar ensaladas saludables. Como todo alimento, se debe ingerir en cantidades adecuadas, un exceso podría generar algunos efectos negativos.

El maíz posee gran cantidad de antioxidantes que ayudan a mantener el cuerpo alejado de afecciones. - Foto: Getty Images

Entre otros beneficios de la mazorca de maíz, este alimento también tiene la capacidad de prevenir la hemorroides, promover un crecimiento correcto, mejorar la salud cardiovascular, evitar la anemia y fortalecer la salud visual.