Bicarbonato de sodio y limón para eliminar las uñas amarillas y hongos: así se puede usar

El estado y la apariencia de las uñas puede decir mucho sobre la salud general de una persona. Según reseña la enciclopedia médica MedlinePlus, las uñas saludables suelen ser lisas y de un color uniforme. No obstante, esto puede variar debido a múltiples factores.

Si bien la apariencia de las uñas no siempre representa un problema grave de salud, sí puede ser señal de enfermedades internas o en las mismas uñas. Por esta razón, es importante prestar atención a los síntomas sospechosos y, de ser necesario, acudir a un especialista médico.

Uno de los escenarios más incómodos tanto para mujeres como para hombres es padecer hongos en las uñas. A raíz de este tipo de infecciones, la estructura de la uña experimenta cambios en su apariencia, al mismo tiempo que se debilita.

Los hongos en las uñas pueden dar paso a síntomas que incluyen fragilidad, cambio en el contorno de la uña, desmoronamiento de los bordes externos, aflojamiento o levantamiento de la estructura, pérdida del brillo de la superficie, engrosamiento y franjas amarillas o blancas en el lado de la uña.

El tratamiento de este tipo de infecciones incluye el uso de cremas y ungüentos especiales, así como medicamentos. Sin embargo, estos deben ser recetados por un profesional de la salud en función de las características de cada caso.

Por su parte, la medicina alternativa también ofrece algunas opciones. Uno de los remedios caseros más populares para eliminar los hongos en las uñas es el bicarbonato de sodio y limón. No obstante, es pertinente mencionar que este tipo de tratamientos no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada en un 100 %.

Dicho esto, antes de intentar cualquier remedio casero, es aconsejable consultar con un médico de confianza para recibir asesoría especializada.

El portal de salud y bienestar Mejor con Salud reseña que el bicarbonato de sodio posee la capacidad de blanquear las uñas y de exfoliarlas al mismo tiempo. En ese sentido, podría ser útil para solucionar los problemas derivados de los hongos en esta parte del cuerpo, aunque esto depende de qué tan avanzada esté la infección y cómo se complemente el autocuidado.

Para aprovechar sus propiedades, el citado portal recomienda mezclarlo con otros ingredientes, por ejemplo, el limón.

Para preparar este remedio casero solo se necesita:

El jugo de medio limón.

Una cucharada de bicarbonato de sodio (15 g).

Media cucharada de aceite de oliva (7,5 g).

Preparación:

Introducir todos los ingredientes en un recipiente pequeño y mezclar hasta obtener una pasta homogénea.

El resultado será una crema de textura arenosa que puede ser usada para exfoliar las uñas, aplicándola como una especie de mascarilla.

Los hongos en las uñas producen una decoloración blanca, café o amarilla; también puede hacer que se engrosen o quiebren. Foto: GettyImages. - Foto: Foto Gettyimages

Otros remedios caseros para eliminar los hongos en las uñas

El portal de salud Healthline comparte algunos remedios caseros que, tradicionalmente, han sido asociados al tratamiento de las infecciones micóticas.

Aceite de árbol de té: este aceite esencial cuenta con propiedades antisépticas y antifúngicas. De hecho, algunos estudios han encontrado que su uso podría ser efectivo para eliminar los hongos en las uñas.

Aceite de orégano: contiene una sustancia llamada timol, la cual destaca por sus propiedades antifúngicas y antibacteriales. De acuerdo con el citado portal, una opción popular consiste en aplicar este aceite junto al de árbol de té de manera tópica.

En vista de que ambos aceites tienen características fuertes, un riesgo de su uso es desarrollar reacciones alérgicas, sobre todo si se combinan. Lo más recomendable es consultar con un profesional de la salud antes de aplicarlos en cualquier tratamiento.

Vinagre: su uso en la cocina es bastante conocido, aunque también es un ingrediente común en la medicina naturista. Puntualmente, para la eliminación de infecciones fúngicas, el tratamiento consiste en mezclar una cantidad moderada de vinagre con agua tibia, de manera que se sumerja el área afectada para que sus propiedades actúen y debiliten el hongo.

Ajo: esta planta es popular en la cocina y destaca por su aroma particular. Así mismo, también es un ingrediente común en recetas de remedios caseros para tratar diversas afecciones. Una de las cualidades, el ajo es su capacidad antifúngica y antimicrobiana.

Para eliminar los hongos, Healthline sugiere picar algunos dientes de ajo y machacarlos justo en al área afectada, dejándolo actuar durante 30 minutos al día.