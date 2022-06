Cabello rubio: estos son algunos consejos para cuidarlo

No lavar el cabello frecuentemente: Por medio de la Fundación Piel Sana, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) señala que los médicos no recomiendan un número fijo de veces por semana para lavar el cabello. No obstante, cuando el pelo es rubio, los estilistas aconsejan disminuir la frecuencia de lavado, asegurando que gracias a la decoloración se incrementa la capacidad capilar de absorber los aceites naturales.