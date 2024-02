Cinco hierbas ‘antiedad’ que ayudan a producir colágeno y eliminar arrugas

Caléndula

Cúrcuma

Manzanilla

Lavanda

Cola de caballo

¿Usar maquillaje arruga la piel del rostro? Mitos, consejos y verdades

Utilizar cosméticos de calidad no servirá de nada si no se retiran antes de dormir y si no se le aplican a la piel productos que la hidraten. Se recomienda llevar una rutina de limpieza en las mañanas y en las noches. La crema se debe aplicar antes de maquillarse y debe ser apta para el tipo de piel de cada persona.