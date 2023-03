Coco: conozca las propiedades y beneficios de esta fruta

El coco cuenta con vitaminas y minerales como potasio, fósforo, magnesio, hierro y vitaminas E, C y del grupo B en mínimas cantidades. Además, su agua es una bebida isotónica excelente y su aceite resulta antiviral, antimicrobiano y antimicótico.

En concreto, el 75 % de las grasas del coco son saturadas, del tipo que se asocia al colesterol elevado, pero su riqueza en ácido láurico hace posible que no solo no eleve el colesterol malo, LDL, sino que lo reduzca y aumente el bueno, HDL según un estudio publicado en The Philippine Journal of Cardiology.

Ahora bien, el coco maduro se compone de un 35 % de aceite de coco, el único formado en más de un 50 % por ácidos grasos de cadena media, fácilmente digeribles. Se asimilan sin ayuda de la bilis, son solubles en agua y penetran sin problemas en el torrente sanguíneo y en el hígado, donde se transforman en energía y, en segundo lugar, en reserva de grasa, por lo que contribuyen menos a la obesidad que otras grasas.

Produce que no solo no eleve el colesterol malo, LDL, sino que lo reduce y aumenta el bueno, HDL

Por otra parte, está el agua de coco, que es el líquido transparente que se encuentra dentro de los cocos verdes. Si bien, a medida que el coco madura, esa agua se sustituye por ‘carne’ de coco.

En concreto, esta fruta es 95 % agua, pero también contiene importantes nutrientes como minerales, vitaminas, azúcares, aminoácidos y fitohormonas. Además, cuenta con propiedades antioxidantes, antivirales, antibacterianas y antiinflamatorias que pueden ayudar a prevenir y aliviar diferentes tipos de enfermedades, según el portal Mejor con Salud.

A pesar de ser saludable, la ingesta de agua de coco debe ser máximo de tres vasos al día, ya que el exceso puede causar alteraciones en los latidos cardíacos. En caso de diabéticos, el consumo debe ser de máximo un vaso al día, según el portal especializado en salud Tua Saúde.

Según Natural Medicines Comprehensive Database (Base Exhaustiva de Datos de Medicamentos Naturales), también es rica en hidratos de carbono y electrolitos como el potasio, el sodio y el magnesio. Debido a esta composición de electrolitos, se puede utilizar el agua de coco para tratar la deshidratación y prevenirla.

Otros beneficios de tomar agua de coco

Para mantenerse joven

Antioxidantes, vitaminas, enzimas y aminoácidos hacen del agua de coco un antídoto contra el envejecimiento. Además, puede prevenir el cáncer y otras enfermedades graves.

También se podrá incluir en el día a día en productos y tratamientos de belleza, y en el menú habitual para darle un toque fresco tanto a ensaladas como postres o base para comidas cocinadas en coco.

Funciones internas en buen estado

Se cree que el agua de coco tiene un efecto diurético que ayuda a mejorar la salud de los riñones, combatiendo los cálculos renales, según un estudio realizado por la Cross River University of Technology (Nigeria).

Al menos una taza al día logrará combatir y evitar infecciones, reducir el tamaño de los cálculos renales y disminuir las posibilidades de sufrir un infarto.

Al menos una taza al día de coco logrará combatir y evitar infecciones, reducir el tamaño de los cálculos renales y disminuir las posibilidades de sufrir un infarto.

Evita problemas de circulación

El agua de coco ayuda a mantener equilibrados los niveles de colesterol y evita que se formen coágulos de sangre.

Además, uno de los beneficios principales es que favorece a los diabéticos previniendo complicaciones derivadas de la mala circulación de la sangre, como el entumecimiento de los pies y la pérdida de visión.

Fortalece el sistema inmunológico

Gracias a su alto contenido de ácido láurico y sus propiedades antivirales, antifúngicas y antibacterianas, el agua de coco ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, según un estudio realizado por la Texas A&M University (Estados Unidos).

Además, de acuerdo a una investigación de la Universidad de California (Estados Unidos), el ácido láurico es reconocido por tener un efecto positivo en el tratamiento de la candida albicans y otras infecciones fúngicas.

Esta bebida cuenta con cinco minerales importantes para cualquier tipo de persona: el calcio, potasio, magnesio, fósforo y sodio, que regularán internamente y mejoran las condiciones de la piel.

Ayuda a la hidratación

Esta bebida cuenta con cinco minerales importantes para cualquier tipo de persona: calcio, potasio, magnesio, fósforo y sodio, que regularán internamente y mejoran las condiciones de la piel.

Si se quieren aumentar todos sus beneficios, solo se debe agregar una pizca de sal del Himalaya.

Aporta energía

Una taza de agua de coco contiene más potasio que un plátano. El potasio regula el ritmo cardíaco y mejora la función de los músculos.

Además, mejora el rendimiento de los electrolitos del sistema nervioso y el rendimiento cognitivo. Por esta razón, el cerebro estará lleno de energía, tendrá mejor resistencia y una recuperación física integral.

Favorece la digestión