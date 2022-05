Colesterol: alimentos saludables que se pueden incluir en el desayuno

El colesterol es un sustancia serosa presente en la sangre e importante para algunas funciones vitales del cuerpo, pero en cantidades adecuadas. El organismo necesita de esta para formar células sanas, pero cuando los niveles de este lípido son altos se pueden formar depósitos de grasa en los vasos sanguíneos, lo que puede taponar las arterias e impedir la libre circulación de la sangre.

Según la Fundación Española del Corazón, el cuerpo necesita ciertas cantidades de colesterol para funcionar adecuadamente. Esta sustancia se produce, en su mayoría, en el órgano interno más grande del cuerpo, el hígado, aunque también se puede obtener de ciertos alimentos. El portal de salud, belleza y cuidado personal Nueva Mujer brinda la lista de algunos alimentos que se pueden incluir en el desayuno para bajar o mantener los niveles de colesterol de manera adecuada.

Almendras

El medio asegura que varios estudios demuestran que cada 100 gramos de almendras tiene 60 gramos de grasas saludables, 19 gramos de proteína, 8,3 gramos de fibra, magnesio y vitaminas; esto lo convierte en un alimento importante para la dieta, además, puede ayudar a reducir los niveles de colesterol alto e incrementar el bueno. En el desayuno estos frutos secos se pueden acompañar con un delicioso yogur griego.

Aguacate

Una investigación desarrollada en 2015 y publicada en Journal of the American Heart Association, reveló que un aguacate por día reduce los niveles de colesterol alto en personas con sobrepeso y obesidad. Esta fruta esta considerada como uno de los alimentos más saludables que existen, gracias a su alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados (9,1 g) el consumo de este producto puede disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular; además, son asltamente nutritivos gracias a su alto contenido de fibra. El aguacate se puede untar al pan o a unas tostadas integrales.

El aguacate es rico en potasio, magnesio y antioxidantes. - Foto: Foto: Getty images.

Avena

Este cereal esta catalogado como un superalimento y es un ingrediente que puede estar presente en el desayuno. La avena aporta 10 gramos de fibra por cada 100 gramos de avena; además, ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo, ya que este nutriente se pega en el sistema digestivo y ayuda a eliminarlo.

Zanahoria

Según el medio para completar el desayuno puede se útil consumir un jugo o zumo de zanahoria lo que puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol malo. Este vegetal también tiene un alto contenido de vitamina C, componente esencial para hacerle frente a este lípido. El juego de zanahoria también ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre, por lo que puede traer grandes beneficios para las personas que padecen de diabetes.

¿Qué causa el colesterol alto?

Según el portal de medicina y salud Medlineplus la causa más común del colesterol alto es un estilo de vida poco saludable. Esto puede incluir: