¿Cómo afecta la yema de huevo el colesterol?

Sin embargo, en torno a su ingesta frecuente se han creado muchos mitos y uno de ellos tiene que ver con que su yema incrementaría los niveles de colesterol en la sangre. Al respecto, Harvard Medical School ha realizado diversas investigaciones que han sugerido que comer huevo a diario no afectaría este lípido.

El instituto de investigación Mayo Clinic indica que si bien los huevos tienen colesterol en esta parte, este no eleva los niveles del que se encuentra en la sangre, como si ocurre con otros alimentos con contenidos considerables de grasas trans y saturadas.

¿Cuántos huevos consumir?

El colesterol del huevo no afecta los niveles de este lípido en la sangre. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El estudio titulado: “ Consumo de huevo y enfermedad cardiovascular: una revisión de la literatura científic a”, indica que hasta la fecha, los análisis de cohortes prospectivas tienden a mostrar que el consumo de hasta un huevo diario no aumenta significativamente el riesgo cardiovascular en la población sana. Es de recordar que uno de los factores de riesgo para padecer afecciones del corazón es precisamente tener el colesterol elevado.

Sin embargo, esta evidencia no es clara en los pacientes diabéticos y pone en duda que este alimento consumido en cantidades elevadas sea del todo inocuo en esta población en particular. Pero, según Mayo Clinic otras investigaciones no encontraron la misma conexión y estudios diferentes concluyeron que la ingesta de huevos podría aumentar el riesgo de desarrollar diabetes desde un principio, pero se requiere de más investigación para averiguar la relación entre los huevos, la diabetes y las enfermedades cardíacas.