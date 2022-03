¿Cómo eliminar el olor a humedad de la ropa en cinco pasos?

Las prendas de vestir, en algunas ocasiones, adquieren ciertos olores que pueden ser poco agradables para las personas. Uno de ellos es el de la humedad. Antes de elegir una forma para eliminar este olor de la ropa es importante hallar el lugar donde se produce el aroma y buscar una alternativa para dar solución a dicho problema. “El olor a humedad en casa es común cuando tenemos filtraciones en las paredes, goteras en el techo o en los grifos y tuberías, o fugas de agua que dan pie a la acumulación de líquido y con ello a la formación de moho y hongos”, indica Mundo Deportivo.

El sitio web de Homecenter señala cinco pasos para eliminar el olor a humedad en la ropa.

1. Revisar la lavadora

En algunos casos el olor a humedad puede deberse a hongos y moho dentro de la lavadora. Para identificarlo se debe revisar cada parte del electrodoméstico. Luego de lavar la ropa, observar si el olor ya viene impregnado. Asimismo, el portal web recomienda lavar el interior de la lavadora con agua caliente, vinagre, jabón y zumo de limón.

2. Dejar la ropa más tiempo expuesta

Un error que cometen muchas personas es que luego de lavar la ropa la guardan inmediatamente en el clóset. Se debe dejar secar al aire libre por mayor tiempo, especialmente si tiene olor a humedad.

3. Usar menos jabón

Una de las causas del olor a humedad en la ropa puede ser el uso excesivo de jabón. Según explica Homecenter “a veces el jabón se puede quedar dentro de las fibras de las prendas, por lo que puede ocurrir lo mismo con el agua; de ahí el olor a humedad”.

4. Lavado especial

Homecenter recomienda lavar la ropa con olor a humedad utilizando vinagre. Otra opción es dejarla en remojo con bicarbonato de sodio. Luego, lavarla normalmente.

5. Revisar el armario

En algunos casos el olor a humedad en la ropa puede deberse al armario donde se guarda. A veces la humedad se filtra en la pared y llega al clóset. Lo recomendable es dejar las puertas y los cajones abiertos por varias horas y aplicar aromatizantes para mejorar el olor.

Consejos para cuidar la ropa

1. El armario: uno de los problemas de muchas personas es que no identifican qué tipo de ropa va colgada en ganchos y cuál va doblada. “Las prendas más delicadas como vestidos o camisas se cuelguen en perchas acolchadas, que respeten la forma de los hombros. También es bueno procurar colocar los abrigos en las perchas más anchas”, explica la revista Vogue.

2. Saber tender: todo el proceso de lavado es importante, incluyendo el final. Según apunta la revista, se recomienda priorizar el secado al aire libre que el de la secadora. Esto se debe a que “el calor daña muchísimo la ropa, y la secadora es la némesis de las prendas menos resistentes. Al tender es conveniente buscar los pliegues de la ropa para colocar las pinzas: axilas en camisetas, e ingle en pantalones”, detalla.

3. Cuidado con el cuero: lo ideal es que cuando no se utilicen las prendas de cuero se guarden en bolsas y no se doblen, ya que se pueden deformar. Respecto a su lavado Vogue recuerda que las prendas de este material no se deben meter en la lavadora, sino limpiarse en seco.

4. Lavar a mano: la revista explica que se deben lavar a mano las prendas delicadas. Señalan varios consejos para hacerlo. “Recomendamos lavar las prendas en un orden concreto: de la más clara a la más oscura, con idea de aprovechar mejor el agua y que las prendas oscuras no contaminen con su tinte otras más claras. Para hacerlo bien habría que usar un detergente especial para prendas delicadas (y sin abusar con la cantidad -lee en el bote las medidas que aconseja el fabricante-), verterlo en el agua y mezclarlo con esta antes de introducir la prenda. Una vez lavada, hay que escurrir bien la prenda, no mezclarlas todas en el mismo cubo mientras estén húmedas, y dejar que se sequen en un lugar aireado, en una percha o de forma que evitemos que se deformen”.