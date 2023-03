¿Cómo saber si están altos los triglicéridos?

Abusar del consumo de alimentos cargados de azúcar, sodio, grasas dañinas y demás sustancias perjudiciales para la salud, ocasiona que el cuerpo empiece a afrontar comportamientos negativos. Por ejemplo, esto puede provocar que los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos en la sangre se incrementen.

Precisamente, este último lípido mencionado es una clase de grasa. “Son el tipo más común de grasa en su cuerpo. Provienen de alimentos, especialmente mantequilla, aceites y otras grasas que usted come. Los triglicéridos también provienen de calorías adicionales. Estas son las calorías que usted come, pero que su cuerpo no necesita de inmediato”, explica la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos, Medline Plus.

Asimismo, la entidad agrega que el cuerpo cambia estas calorías adicionales en triglicéridos, y los almacena en las células de grasa. Cuando el cuerpo necesita utilizar energía, deja libre los triglicéridos. Sus partículas de lipoproteína de muy baja densidad llevan los triglicéridos a los diferentes tejidos.

Hasta el momento, el papel de los triglicéridos no parece peligroso. Sin embargo, cuando los niveles de este son altos, se aumenta el riesgo de padecer una enfermedad en el corazón, incluso, puede ocasionar un ataque cardíaco.

Los triglicéridos son importantes en el mantenimiento de la salud, siempre y cuando sus niveles estén saturados por debajo de los 150 mg/dL. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con la plataforma digital Cigna, las causas más comunes de los niveles de triglicéridos elevados son las siguientes:

Obesidad.

Diabetes mal controlada.

Una glándula tiroidea hipoactiva (hipotiroidismo).

Enfermedad de los riñones.

Comer más calorías de las que se queman en forma regular.

Beber mucho alcohol.

De igual manera, es necesario destacar que, por lo general, los triglicéridos altos no generan síntomas. Sin embargo, si los valores elevados de este lípido son causados por una afección genética, “es posible que vea depósitos de grasa debajo de la piel. Estos depósitos se llaman xantomas”, indica el sitio de la organización Kaiser Permanente. Esa es una de las pocas formas para saber si los triglicéridos están altos.

Cuatro métodos naturales para bajarlos

Los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, apuntan cuatro métodos que destacan a un estilo de vida saludable, el cual ayuda a bajar los niveles de triglicéridos en la sangre.

Es importante diferenciar a los Los triglicéridos del colesterol. Lo importante es mantener estables sus niveles en el organismo. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

1. Ejercitarse regularmente: realizar al menos media hora de ejercicio casi todos los días es importante. Además de ayudar a bajar los triglicéridos, ayuda a subir el colesterol bueno.

2. Elegir grasas saludables: una alimentación sana es de gran relevancia para mantener en rangos normales los triglicéridos. “Reemplaza las grasas saturadas que se encuentran en las carnes por grasas más saludables que se encuentran en las plantas, como los aceites de oliva y colza (canola). En lugar de carne roja, prueba pescado rico en ácidos grasos omega-3, como la caballa o el salmón. Evita las grasas trans y los alimentos con aceites o grasas hidrogenadas”, recomienda la entidad de salud.

3. Bajar de peso: tener un diagnóstico de sobrepeso u obesidad, realizado por un doctor, incrementa el riesgo de padecer diferentes afecciones de salud, que pueden poner en riesgo la vida, entre esas la hipertrigliceridemia.

4. Moderar el consumo de bebidas alcohólicas: el alcohol es una sustancia que se caracteriza por ser alta en calorías y en azúcar. Asimismo, tiene un efecto fuerte sobre los triglicéridos. La recomendación de los expertos es evitarlo completamente.

Colesterol y triglicéridos altos: ¿Cuáles son los síntomas? - Foto: Getty Images/iStockphoto

Adicional a esto, hay algunos remedios caseros que también ayudan a disminuir tanto los triglicéridos como el colesterol. El portal Saber Vivir recomienda los siguientes: