¿Cómo se quitan las manchas blancas de los dientes?

Los dientes son estructuras óseas que participan en la descomposición de alimentos para que el cuerpo se beneficie de los nutrientes de estos, sin embargo, su cuidado debe ser constante porque afecciones como la caries o algunas otras enfermedades, aquejan a la boca en general.

Es entonces que la higiene regular logra combatir la halitosis, que se entiende como el mal aliento, que se produce por la ingesta de alimentos como la cebolla o los ajos, o quizá, como síntoma de ciertas enfermedades.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, asegura que las manchas que aparecen en algunos dientes pueden ser genéticos o causados por factores ambientales. No obstante, no descarta que se produzcan debido a infecciones. Es importante recalcar que estas manchas no causan daños ni afectan el funcionamiento del diente.

“Las enfermedades hereditarias pueden afectar el espesor del esmalte o su contenido de calcio o proteína”, afirma la entidad de salud.

Las causas de la aparición de manchas en los dientes

La institución de ciencia y salud, hace un breve listado de las posibles causas de la aparición de estas manchas en las que se destacan:

El consumo de tabaco

La ingesta de bebidas oscuras como los tés o el café

Fiebres altas en niños

Mala higiene bucal

Otras causas

Por su parte, Mejor con Salud asegura que este cambio de color dental se debe también a la fluorosis, que tal y como lo define HealthyChildren.org, se debe al consumo elevado de fluoruro en la infancia, más exactamente cuando los dientes no han salido.

El portal también menciona que la caries es un factor que incide en la aparición de estas manchas, que, como las describe MedlinePlus, “es el daño en la superficie o esmalte de un diente. Ocurre cuando bacterias en la boca fabrican ácido que ataca el esmalte”.

Por consiguiente, las principales causas de la aparición de caries es que las bacterias que hay en organismo pueden ser buenas o malas, que al mezclarse con comida crean una placa bacteriana que si no es eliminada y dura un largo tiempo en la boca, puede causar varios daños en ella.

La caries es asociada en la mayoría de los casos con los niños, sin embargo, los adultos y los adolescentes no están exentos.

¿Cómo eliminar las manchas en los dientes?

Mejor con Salud revela una lista de las posibles soluciones para combatir las manchas en los dientes, sin embargo, antes de llevar a cabo alguna, se aconseja consultar previamente con un odontólogo.

Carillas dentales: favorables para darle un aspecto único y estético a los dientes. Según el sitio web, estas porcelanas están hechas también en composite y para que se puedan adherir a la estructura ósea se necesita de un desgaste.

Blanqueamiento: este procedimiento es uno de los más usados en las citas odontológicas, por lo que consultar con un dentista es indispensable por la variedad de técnicas que hay que deben ser usadas acorde a la necesidad del paciente.

Consejos prácticos para tener una buena higiene bucal

Tener una adecuada limpieza ayuda a retirar la placa bacteriana de los dientes, y a su vez, a prevenir enfermedades orales. Por esto, aquí algunos consejos útiles para evitar el desarrollo de problemas bucodentales.

Cepillar muy bien los dientes Lavar frecuentemente los dientes Lavar la lengua Usar crema dental con flúor Uso del hilo dental Enjuague bucal

Para mantener un buen aliento, el consumo de suficiente agua es fundamental. Asimismo, evitar la ingesta de alimentos azucarados que dañan la estructura dental y den lugar a la aparición de periodontitis o gingivitis.