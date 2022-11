Este remedio casero sirve para bajar de peso, desintoxicar el cuerpo y blanquear los dientes

La combinación del limón y el bicarbonato de sodio es conocido por tener varios beneficios para la salud, como, por ejemplo, la desintoxicación en el organismo, así como mejorar el sistema digestivo y equiparar los niveles de pH en el cuerpo.

De igual manera, esta combinación puede ayudar a curar el hígado, proteger la piel, prevenir enfermedades crónicas y a estimular el sistema inmunológico.

Ahora bien, bicarbonato es de color blanco y textura cristalina, proveniente de un mineral conocido como natrón y es una sustancia que se usa día a día con diferentes fines, en la cocina, para blanquear los dientes, como un desodorante natural, para eliminar manchas en la ropa, entre otras.

Además, este se obtiene al combinar moléculas de carbono, sodio, hidrógeno y oxígeno, cuya fórmula es NaHCO3 y también es conocido como bicarbonato de soda, sal de Vichy, hidrógeno, carbonato de sodio y carbonato ácido de soda. Es de color blanco y textura cristalina, proveniente de un mineral conocido como natrón.

No obstante, Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, recomendó no usar bicarbonato de sodio por más de dos semanas a menos que un médico lo indique y señaló en su página web que no hay que administrarlo a niños menores de 12 años de edad.

Por su parte, el limón tiene varias propiedades, pues contiene una serie de minerales necesarios para el día a día, como la fibra, el calcio, fósforo, magnesio, potasio, vitamina A y C, por lo que podría prevenir enfermedades con origen oxidativo, como la isquemia, retinopatía, envejecimiento celular y diabetes tipo 2.

De igual forma, otro de los beneficios del limón está relacionado con que puede fortalecer el sistema inmunológico, según indica un estudio realizado por la Universidad de Otago, Nueva Zelanda. También puede aliviar el dolor de garganta, prevenir los cálculos renales y estimular el metabolismo, según una investigación de la Case Western Reserve University, de Estados Unidos.

En ese orden de ideas, la mejor forma de prepararlo es con la mezcla de un vaso con agua, una cucharada de bicarbonato sódico y el jugo de medio limón.

¿Cómo quitar los callos con bicarbonato y limón?

Mantener saludables los pies puede ser una tarea difícil. Aunque dichas extremidades son las que menos se ven, su cuidado puede ser indispensable para evitar la proliferación de bacterias y hongos que pueden resultar antiestéticos.

Dicho cuidado se complica para aquellas personas que diariamente deben caminar largos trayectos, estar de pie por periodos prolongados o usar zapatos de materiales que producen resequedad o alergias y su apariencia suele ser importante para varias personas. La piel de los pies es diferente a la del resto del cuerpo, pues está hecha para soportar el peso del organismo. Por lo anterior, se han creado múltiples formas para cuidar los pies y evitar que se genere, callos, hongos, resequedad e incluso, mal olor.

Uno de estos métodos, según la revista UnCOMO, publicada a través del portal Mundodeportivo, es el uso de bicarbonato y limón. Ambos ingredientes tienen efectos antifúngicos y antibacteriales, que contribuyen a mantener los hongos alejados de los pies.

Para aprovechar las propiedades de estos dos ingredientes se aconseja seguir el siguiente procedimiento:

En un recipiente donde quepan los pies mezclar dos cucharadas de bicarbonato, medio vaso de vinagre de manzana y zumo de limón.

Revolver y agregar dos vasos de agua tibia para disminuir un poco el ácido de los productos anteriores.

Sumergir los pies en la mezcla y dejarlos allí durante 15 minutos para que las propiedades desinfectantes hagan efecto.

Pasado el tiempo, sacar los pies y enjuagar con agua limpia.

Otra forma de utilizar el bicarbonato y el vinagre es:

Calentar agua hasta que quede tibia.