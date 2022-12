¿Cómo se toma la cúrcuma para prevenir el cáncer y cuidar el hígado?

Esta especia es rica en fibra dietética, vitaminas C, E y K, niacina, sodio, calcio, potasio, cobre, magnesio, hierro y zinc.

La cúrcuma es una planta de origen asiático y de Centroamérica que se caracteriza por su color amarillo brillante. Además, es una especia que tradicionalmente se utiliza en la cocina para condimentar diferentes platos.

No obstante, sus propiedades y beneficios para la salud no pasan desapercibidas para la medicina natural, debido a sus compuestos, llamados curcuminoides.

Además, sus aceites volátiles (turmerone, atlantone y zingiberene), proteínas, resinas y azúcares también potencian su poder sanador, además de que es rica en fibra dietética, vitaminas C, E y K, niacina, sodio, calcio, potasio, cobre, magnesio, hierro y zinc, todos elementos clave para cuidar la salud del organismo.

Otro de sus compuestos activos es la turmerona, que ayudaría a prevenir y tratar problemas neurológicos, según indica una publicación del portal Mejor con Salud.

Ahora bien, la cúrcuma puede ser consumida en cápsulas, tes, polvos y extractos, y según el portal Saluspr tiene los siguientes beneficios. Sin embargo, antes de llevar a cabo un remedio natural, la mejor opción es consultar con un profesional de la salud.

Alivia el dolor: la cúrcuma actúa como un analgésico, específicamente en las personas que sufren de artritis en las rodillas. Según varios estudios, consumir 800mg en cápsula puede aliviar el dolor.

Reduce el riesgo de cáncer: según el mencionado portal, la curcumina puede llegar a ser prometedora en los tratamientos contra el cáncer, especialmente el de páncreas, próstata y el mieloma múltiple.

Cuida el hígado: debido a sus capacidades antioxidantes, puede llegar a evitar que las toxinas dañen el hígado. Además, puede ser un gran aliado para las personas que toman medicamentos potentes.

Mejora la digestión: la especia puede contribuir a una digestión saludable, ya que contiene propiedades antinflamatorias y antioxidantes. Del mismo modo, puede ser una gran aliada para aliviar la inflamación intestinal.

¿Cómo prepararla?

Para sacar provecho de sus beneficios se puede preparar una infusión o té de esta especia, la cual puede consumirse en el marco de una alimentación equilibrada. Para elaborar la bebida se requiere de una cucharada de té verde, una de cúrcuma molida, la corteza de medio limón bien limpia, un vaso de agua y una cucharada pequeña de miel, según información de Mejor con Salud.

Se pone el agua en el fuego hasta que llegue a punto de ebullición, cuando hierva se añade la cúrcuma, el té verde y el limón, se retira del fuego y se deja reposar por cinco minutos. La recomendación es tomarla en ayunas, endulzada con un poco de miel, si se quiere.

Es importante indicar que si bien esta especia brinda diversos beneficios a la salud, para sacar provecho de los mismos es importante incluirla en el marco de una alimentación equilibrada y la práctica regular de ejercicio.

La cúrcuma y sus efectos para reducir ojeras y eliminar el acné

Como es usual, la medicina alternativa ofrece algunas opciones para beneficiar la salud a partir de remedios caseros, en este caso, para mejorar la apariencia de la piel. No obstante, es pertinente recordar que este tipo de tratamientos no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada. Es recomendable consultar con un médico de confianza antes de probar remedios de esta categoría.

Estas son algunas maneras de aprovechar las cualidades la cúrcuma en la piel: