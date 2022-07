¿Cómo tomar jengibre para reducir los gases estomacales?

La infusión de jengibre es un excelente remedio natural que ayuda a eliminar gases estomacales mejorando la salud del sistema digestivo. Los gases pueden darse por distintas razones, como comer demasiado, tragar aire mientras se come, comer alimentos difíciles de digerir, intolerancia, entre otras cosas.

También se dan por enfermedades presentes en el estómago como la gastritis, el colon irritable, celiaquía, dispepsia o estreñimiento. Los expertos señalan que para tratar este problema se puede acudir a diferentes tratamientos y remedios, además de mantener unos hábitos alimentarios que ayuden a combatir este problema.

De acuerdo con el portal de salud UnCOMO, el jengibre es una planta que tiene múltiples beneficios para el cuerpo pues, según la Secretaría de Agroindustria de Argentina, ayuda a combatir el envejecimiento gracias a sus antioxidantes, a descongestionar el sistema respiratorio, a reducir los niveles de colesterol y a aminorar la inflamación. También previene enfermedades asociadas a la gripe y mejora el sistema inmune.

Gracias a distintas propiedades, el jengibre también ayuda a eliminar los molestos gases, una infusión de jengibre puede estimular el páncreas, ya que permite aumentar la producción de enzimas que favorecen la digestión de los alimentos que se consumen. Así ayuda a combatir los gases, pesadez, ardor, entre otros malestares.

Por otro lado, al ser antibacteriano puede aumentar la cantidad de flora intestinal, ayudando a combatir infecciones en el colon. El jengibre también resulta ser antiinflamatorio y analgésico, algo que ayuda a aliviar la hinchazón abdominal y el dolor producido por los gases.

Para preparar el té de jengibre se necesita

1 pedazo de raíz de jengibre fresco.

1 cucharada de miel.

1 vaso de agua.

Preparación

Pelar el jengibre y cortarlo en pequeñas partes.

Calentar el agua hasta que esta hierva, cuando esté en su punto de ebullición, agregar los trozos de jengibre.

Dejar cocinar a fuego lento por 10 minutos. Cuando el tiempo haya transcurrido, retirar del fuego.

Dejar reposar la infusión entre 10 y 15 minutos y luego servir.

Añadir miel en caso de que querer endulzar la bebida.

El limón protege el sistema inmune y nervioso - Foto: Depositphotos

El jengibre también combate las náuseas

Hay quienes aconsejan realizar preparaciones caseras con el jengibre para aliviar las molestias relacionadas con la mala digestión, como lo son las náuseas y el vómito.

Según el portal Mejor con Salud, las propiedades del jengibre para mejorar estos síntomas pueden estar originadas en las sustancias contenidas por esta raíz.

De acuerdo con lo señalado por el referido blog, las investigaciones acerca de estos nutrientes han determinado que tienen características antieméticas, las cuales pueden combatir las náuseas. Lo anterior, “gracias a un efecto que produce dentro del tracto gastrointestinal, donde aumenta el tono y la motilidad gástrica y, a su vez, favorece el vaciamiento gástrico debido a acciones anticolinérgicas y antiserotoninérgicas”, añaden.

A modo de infusión o inclusive crudo, el jengibre puede ser un excelente ingrediente para mejorar los malestares. En este sentido, el portal Cuerpo Mente comparte una receta sencilla para preparar un té a base de esta raíz y así aprovechar sus beneficios.

Lo primero, indican, es poner a calentar una taza de agua hasta que alcance su punto de ebullición. Una vez que esté hirviendo se le añaden dos rodajas de jengibre rallado y una cucharadita de flores de manzanilla. Lo siguiente es esperar a que ambas plantas infusionen, por lo menos durante cinco minutos, y colar la bebida antes de servirla. También se puede morder un pedazo de jengibre crudo.

Pese a que no hay mayores efectos secundarios asociados al consumo del jengibre, se recomienda no exceder en su ingesta diaria, ni tampoco prolongar el uso de estas infusiones por demasiado tiempo. Tampoco se aconseja para pacientes que tengan complicaciones con su presión arterial o con los niveles de azúcar en la sangre, según agregan desde Healthline. No está de más recordar que solo los profesionales de la salud pueden recetar un tratamiento, estos remedios caseros deben ser solo complementarios.