Consumir esta fruta en el día ayuda a mejorar la salud visual y a regular la presión arterial

En general, las frutas y verduras aportan una serie de nutrientes que son clave para preservar la salud del organismo y por ello su ingesta diaria debe ser una prioridad, pues su consumo regular ayuda a prevenir diversas enfermedades como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes y la obesidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que tanto niños como adultos consuman por lo menos 400 gramos diarios, mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), asegura que estos productos previenen todas las formas de malnutrición (desnutrición, deficiencia de micronutrientes, sobrepeso y obesidad) y ayudan a reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles.

Según la FAO, junto con la malnutrición, las dietas poco saludables se encuentran entre los diez principales factores de riesgo de enfermedades a nivel mundial.

Los frutos rojos son alimentos muy ricos en antioxidantes. - Foto: Getty Images

Estas son razones de peso para que en la alimentación diaria se incluyan las frutas y una de las que no debería faltar son los arándanos, los cuales no solo son ricos en sabor, sino que también hacen grandes aportes en vitaminas A, B y C, que fortalecen el sistema inmunológico y combaten las infecciones.

De igual forma, son una fruta con un alto contenido de fibra, lo que ayuda con la digestión normal, mientras que la vitamina C y otros antioxidantes y sustancias químicas pueden reducir la inflamación y destruir las células cancerosas, precisa la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Diversos usos de los arándanos

De acuerdo con esta institución, las personas usan arándanos azules para el envejecimiento, la memoria y las habilidades de pensamiento, la presión arterial alta, el rendimiento atlético, la diabetes y muchas otras condiciones, pero se requiere de mayor evidencia científica que respalde estos usos.

Se dice que son bajos en calorías y ricos en agua y nutrientes, por lo que son recomendados para incluir en una dieta tendiente a bajar de peso, precisa el portal de bienestar y salud Tua Saúde. Dada la larga lista de propiedades que poseen, los arándanos pueden ayudar a aliviar las siguientes afecciones, sin que sustituyan ningún tratamiento y sus beneficios pueden obtenerse si se consumen en el marco de una dieta saludable.

Los arándanos son ricos en vitaminas y otros nutrientes. - Foto: Getty Images

Buenos para controlar la presión arterial

Tua Saúde asegura que estos frutos contienen cantidades importantes de antocianinas, fitoquímicos con propiedades antioxidantes y antihipertensivas que actúan mejorando la función del endotelio, células que recubren la superficie interior de los vasos sanguíneos, ayudando así a regular el flujo sanguíneo y a controlar la presión arterial, además de prevenir el desarrollo de la hipertensión.

En esta línea, el portal Cuerpo Mente, asegura que hay investigaciones que señalan su eficacia para controlar la hipertensión, reducir los triglicéridos, aumentar el colesterol “bueno” y prevenir la oxidación del “malo”. Estos efectos ayudan a prevenir las enfermedades circulatorias y del corazón.

Cuidan la salud visual

Estos frutos son ricos en antocianinas, potentes antioxidantes que refuerzan la estructura del colágeno en la retina y brindan protección adicional para la vista, señala Johanna Seddon, experta en degeneración macular y coautora del libro Eat Right For Your Sight, citada en una publicación de AARP, asociación estadounidense que atiende a personas mayores de 50 años.

Los arándanos tienen propiedades que aportan para proteger la salud de los ojos. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con la especialista, es posible que los arándanos también mejoren la visión en personas con glaucoma de tensión normal, un tipo de enfermedad que daña el nervio óptico. Si la persona pasa mucho tiempo al sol, las antocianinas pueden proteger la retina contra el daño de la exposición a la luz ultravioleta. El mencionado componente también se puede obtener de otros alimentos de color morado, azul y rojo oscuro, como las uvas rojas o moradas, las moras y las granadas.

Con estos beneficios se reducen las probabilidades de desarrollar enfermedades como las cataratas y la degeneración macular, precisa una publicación de la revista Mejor con Salud, escrita por Daniela Echeverri Castro.

Otros beneficios

Al consumo regular de esta fruta se le atribuyen otros beneficios como proteger el hígado y la microbiota intestinal, ayudar a bajar de peso, prevenir el desarrollo de infecciones urinarias, controlar la diabetes, mejorar la capacidad cognitiva, fortalecer los huesos y dientes y cuidar el corazón, entre otros.