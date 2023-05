Consumir estos alimentos evitaría que las uñas se debiliten

Enfermedad hepática: la enciclopedia médica menciona que cuando se habla de enfermedad hepática se refiere un conjunto de afecciones que afectan negativamente al hígado, inflamándolo, como por ejemplo, la cirrosis, que de acuerdo con National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, en esta enfermedad el hígado está cicatrizado, lo que impide su funcionamiento normal, y puede empeorar su condición todo debido a problemas en el hígado.