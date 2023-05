En la actualidad existe una variedad de esmaltes que son libres de cierto tipo de químicos, que no favorecen la salud del cuerpo.

La Real Academia Española (RAE) explica que las uñas son una parte dura que nace y crece “en las extremidades de los dedos”. Asimismo, Kids Health menciona que protegen esa zona del cuerpo, y que son útiles para rascar, por ejemplo.

No obstante, cuando cambian de color y textura se ven relacionadas con posibles enfermedades, ya sean pulmonares, hepáticas, y renales sin desconocer que infecciones o incluso uñas encarnadas requieren de un tratamiento adecuado, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus).

“Las uñas saludables suelen ser lisas y de un color uniforme”, añade. Por esto, muchas personas las estilizan cortándolas, limpiándolas y pintándolas. Sin embargo, hacerlo frecuentemente podría ser perjudicial, menciona Mundo Deportivo.

Esto le pasa a las uñas si se pintan con mucha frecuencia

De acuerdo con el sitio web, pintar las uñas de manera frecuente puede afectar la queratina de las mismas provocando en ellas fragilidad y deshidratación, por lo que aconseja evitar pintarlas y darles un tiempo considerable para que “respiren”.

Cabe recordar que según el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) la queratina es una proteína “que se encuentra en las células epiteliales que revisten las superficies internas y externas del cuerpo” y que participa en la formación de las uñas, y el cabello, por lo que su carencia podría provocar un debilitamiento y porosidad en las mismas.

De ahí que el uso de esmalte permanente -por ejemplo- ha tenido advertencias por los daños que podría provocar en las uñas, que según menciona Infosalus a través del secretario general de el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos (CGCOP) Juan Dios, pierden su brillo, y ocasiona fragilidad.

La vitamina E ayuda a tener uñas fuertes en pocos días. - Foto: Getty Images / Christian Adams

Además, explica que una vez se aplique gel en las uñas y pasado cierto tiempo se retire y se dé inicio al mismo procedimiento con acetona, las uñas pueden presentar manchas e incluso hongos, sin contar que los esmaltes están compuestos de otros químicos que no permiten su sano crecimiento.

El grupo de expertos citado por el medio manifiesta que no es pertinente tener las uñas pintadas por más de 15 días -incluidas las de los pies- por los daños que propician.

Asimismo, instan a leer las etiquetas de estos productos donde se detallan uno a uno los componentes que no son tan favorables como el tolueno, el formaldehído y el ftalato de dibutilo, que también -en algunos casos- provocan reacciones alérgicas.

Los esmaltes son uno de los productos que más adquieren las mujeres en el mercado. - Foto: Getty Images

Entre tanto, no aconsejan permitir que se escarapele el esmalte en las uñas, sino más bien removerlo unos días después de haberlas pintado. Adicional a ello, sugieren usar un producto que proteja las uñas y no se adhiera el esmalte a su superficie, todo esto para que no absorba sus compuestos.

Además, es habitual ver los salones de belleza llenos de clientes que buscan estilizar sus uñas, por lo que es importante elegir el lugar en donde se van a llevar a cabo dichos procedimientos, porque son propicios para contraer infecciones.

uñas - Foto: Getty Images

De acuerdo con un artículo publicado por la Clínica Mayo, el hongo en las uñas es una infección común que no solo afecta una, sino muchas, tanto de las manos como de los pies. Los síntomas más comunes son el cambio de color, su engrosamiento, el mal olor que producen, y la descamación que se observa.

Aunque la entidad señala que no siempre el hongo necesita tratamiento, es importante consultar con un médico porque esta infección provoca inflamación en la piel alrededor de las uñas; incluso, puede traer dificultad para caminar y complicar una diabetes.

Entre tanto, antes de usar cualquier tipo de esmalte se debe observar cuál es la reacción alérgica que puede provocar.