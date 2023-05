¿Cuánto tiempo se debe dejar descansar las uñas después de un semipermanente?

Las manos son la carta de presentación para el día a día, por eso, hay que tenerlas siempre impecables. La manicura permanente siempre ayuda a lucir unas manos perfectas y por eso, muchas mujeres se la realizan cada 2 o 3 semanas. Cuando se pasan meses con uñas acrílicas puestas, llega un punto que se vuelven débiles, pero algunas mujeres siguen queriendo verse bien y vuelven a realizar este procedimiento.

Quienes acostumbran a llevar este tipo de manicura, muchas veces se preguntan cuánto tiempo necesitan dejar “descansar” la uña antes de volver a colocar el esmalte, dado que muchas veces se pueden notar más débiles o quebradizas.

La razón de por qué no es necesario dejar descansar las uñas entre manicuras

Un dilema que presentan mujas mujeres es ver las uñas débiles, quebradizas o estropeadas. Pero, a diferencia de muchas creencias, si la manicura está bien hecha, no es necesario dejar descansar las uñas entre procedimientos. Efectivamente, las personas que creen esto, están equivocadas.

Como lo reafirmó el portal maxcenter.com, “la manicura con semipermanente o rellenos de gel o acrílico, no debe quitarse, si está bien hecha, no es necesario. Si se protege y refuerza la uña durante el servicio en el salón y en casa entre una visita y la siguiente, no hace falta ni saneamiento ni descanso”.

¿Cómo saber si una manicura está bien hecha?

“No se debe utilizar torno ni acetona para retirar el esmaltado semipermanente: el torno puede eliminar la capa superior de la queratina y dejar los llamados ‘surcos de fuego’, que son como hendiduras en la uña”, así lo dio a conocer el portal de belleza adenadial.com.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la acetona es agresiva para la uña y puede dañar la piel de alrededor. Tampoco se deben eliminar las cutículas por completo, como se hace en la llamada ‘manicura rusa’: la cutícula tiene una función y es proteger la uña de infecciones. Se puede hacer una manicura limpia y elegante solo empujándose y retirando el exceso.

Las uñas acrílicas cada vez toman más fuerza. - Foto: Getty Images

Proceso para proteger las uñas por manicuras mal hechas

Puede que las uñas ya hayan sufrido más de unas manicuras desastrosas. Pero el portal olyanfarma.com destacó una solución efectiva a este problema:

1. Debe cuidar las cutículas

Para cuidar las uñas, es muy importante hidratar las cutículas. Un paso importante es recortarla, pero no demasiado. Lo mejor es que antes la persona aplique aceite para ablandarlas. Posteriormente, deberá empujarlas y recortar sin problema.

2. Debe proteger las uñas y nutrirlas

Algo que nunca puede faltar es una buena hidratación y nutrición. Por eso debe aplicar cada noche un producto hidratante sobre la raíz de la uña realizando masajes circulares ascendentes.

Son conocidas por favorecer el envejecimiento de la piel. - Foto: 123RF

3. Aplicar un tratamiento endurecedor

Si la persona desea devolverle la firmeza y no quiere que se descamen o se rompan, necesita un producto que promueva la creación de keratina.

4. Sí al tratamiento fortalecedor

Por último, pero no menos importante, debe aplicar un tratamiento fortalecedor que devuelva la dureza, así mejorará su hidratación.

El estado de las uñas puede decir más sobre la salud de lo que se cree. - Foto: Getty Images

¿Qué productos usar?

La dermatóloga Lourdes Navarro recomienda, aplicar una base de uñas antes de aplicar el esmalte para proteger la uña, “esta base suele evitar que el esmalte de color que usemos produzca una tinción amarillenta de la lámina de la uña y una degradación de la queratina de la uña (pseudoleuconiquia)”, mención la experta.

En cuanto al quitaesmalte, las personas deben tener cuidado al escogerlo y fijarse en sus ingredientes.

Para esmaltes de corta duración es mejor usar un quitaesmalte sin acetona, ya que este químico reseca mucho la uña y puede dañarla.

Por último, la dermatóloga aseguró que los mejores quitaesmaltes son los que llevan aceites e ingredientes que protejan la uña, aquellos que menos productos tóxicos contengan. “Se aconsejan preparados que en su composición lleven sustancias hidratantes, humectantes, oclusivas y protectoras, específicos para ser absorbidos por la lámina ungueal”, mencionó. Estos productos son: Tolueno, Formaldehido, Ftalato de dibutilo, Resina de formaldehido, Alcanfor, Parabenos y Xileno.