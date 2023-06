¿Cuál es el mejor cereal para bajar de peso?

Cuando se hace referencia a una dieta saludable, se hace mención a uno de los pilares para mantener el organismo en óptimas condiciones. Los alimentos que aportan a este deseo son variados, por lo que en este caso se hará referencia solo a los cereales.

Los cereales son uno de los principales alimentos que generan dudas en las personas que desean adelgazar o mantener una vida saludable, debido a que no todos los tipos de cereales son aptos para ello.

El desayuno es una de las comidas más importantes del día, debido a que de este modo el organismo recibe los primeros nutrientes para afrontar con normalidad el día. Por lo tanto, la alimentación juega un papel crucial de cara a obtener energía, minerales y vitaminas necesarios para el organismo.

Entre los alimentos, están los cereales. La investigación de The American Journal of Clinical Nutrition, titulada Substituting whole grains for refined grains in a 6-wk randomized trial favorably affects energy-balance metrics in healthy men and postmenopausal women, explica que el primer error que cometen las personas es consumir los azucarados, debido a que son los más comprados en el mercado. A nivel interno, está comprobado que no son beneficios para el organismo, debido a que no proporcionan las proteínas, vitaminas y minerales vitales para el cuerpo. Además, no son una fuente de energía apta, sino que conlleva a aportarle exceso de azúcar y carbohidratos al cuerpo.

Los cereales altos en azúcar son todo lo contrario a saludables y recomendados. - Foto: Freepik

En contraste, la avena es el mejor cereal para bajar de peso, por el hecho de que son nutritivos y no tienen azúcares añadidos. Del mismo modo, son ricos en fibra, por lo que ayudan a la correcta digestión y proporcionan el bienestar intestinal.

Por otra parte, ofrecen un efecto saciante, a tal punto que evita la necesidad de consumir en exceso cantidades mayores de alimentos. Con respecto a los beneficios para la salud, la avena ofrece un efecto positivo en el corazón y cerebro. A nivel cardiovascular reduce el nivel del colesterol, favorece a la circulación sanguínea y aporta energía. Desde el lado cognitivo, aporta en el rendimiento intelectual.

Adicionalmente, este cereal ayuda a controlar el azúcar en la sangre, por el hecho de que es un producto probiótico y antioxidante al ofrecer vitaminas. Finalmente, está comprobado que el estado de la salud de la piel y la salud ósea se beneficia por el consumo de avena, debido a que aporta calcio.

Avena, el mejor cereal según expertos. - Foto: Getty Images

El segundo tipo de cereal es el arroz. Para explicar en este asunto, la investigación Dietary fiber and satiety: the effects of oats on satiety de National Library of Medicine (NIH) señala que se consume con facilidad y cumple una función importante en la tasa metabólica en el reposo. De la misma manera, contribuye en la excreción de energía en las heces y aporta en la reducción del peso corporal y adiposidad.

Se puede adquirir con facilidad y se consume con frecuencia, por lo que el paso a una dieta para adelgazar no será tan brusco y no exigirá la inclusión de otros granos desconocidos o poco habituales. Además, se puede complementar en el almuerzo con una porción de vegetales.

El arroz también cuenta con propiedades nutricionales para el cuerpo, pero no se debe exceder su consumo. Getty Images. - Foto: Getty Images

Otro de los alimentos importantes es el plan integral. A nivel general, está prohibido en la lista de los productos saludables, pero solamente cuando se consume en exceso. El pan blanco sí tiene efectos negativos para el peso y conlleva a la acumulación de grasa. No obstante, la presentación integral sí aporta beneficios al organismo.

Para ello, hay que contar el pan como una fuente más de carbohidratos y evitar usarlo como acompañamiento, siempre y cuando no se exceda en su consumo y sin consumirlo en todas las comidas del día. La recomendación es elaborarlo con masa madre de larga fermentación.

En el desayuno o media mañana se puede incluir una tostada o pequeño bocadillo con vegetales, aceite de oliva o queso fresco. Por la noche, una tostada mediana puede acompañar una tortilla servida con ensalada verde o un buen plato de verduras y sustituir la inclusión de arroz, pasta u otros cereales.