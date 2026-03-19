En la capital del país, el desayuno ha mantenido un lugar relevante dentro de la cultura gastronómica. Preparaciones como el tamal, el caldo de costilla, la changua, el “migao” o el calentado hacen parte de la tradición culinaria local, y continúan siendo parte habitual de la dieta de los bogotanos.

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Estos platos no son solamente una reliquia cultural bogotana, también son un atractivo turístico para quienes arriban a la capital, por lo que siempre es bueno tener alternativas en caso de querer desayunar como “un buen rolo”, aunque también hay opciones para otro tipo de comidas.

Por esta razón, se recopilaron los mejores restaurantes que se enfocan en la venta de desayunos según Tripadvisor, adicionalmente, se tuvieron en cuenta las opiniones de Google Maps, destacando tanto establecimientos históricos como propuestas más recientes, y se organizaron de menos a más calificados en estas páginas.

La changua es un plato tradicional bogotano que siempre ha causado polémica, pero es autóctono. Foto: Getty Images/iStockphoto

La Puerta Falsa

Entre ellos se encuentra La Puerta Falsa, considerado el restaurante más antiguo de la ciudad, fundado en 1816 y ubicado en el sector de La Candelaria. Este lugar es reconocido por preparaciones como tamales con chocolate, changua y agua de panela con almojábana.

Su calificación promedio es de 4.2 y una de sus reseñas más destacadas dice: “Muy rico sabor de la comida colombiana. Fue mi primera comida en mi estancia de Colombia y siempre la primera impresión es la que cuenta. Puedo decir que es de los mejores sabores”.

Al Agua Patos

Pero no solamente hay opciones tradicionales, también existen opciones más a la vanguardia, como Al Agua Patos, fundado en 2013, que basa su menú en tostadas con diferentes combinaciones de ingredientes, tanto dulces como salados, elaboradas sobre distintos tipos de pan.

Para algunos, el sitio tiene un concepto “infantil”, pero siempre destacan la calidad del servicio, como lo señala un usuario: “Pedimos varios platos y nos fue muy bien, la atención muy buena”. En promedio, recibe 4.5 estrellas de calificación.

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Cuatro Cocina Casual

El más sugerido por Google Maps, con más de 1.000 calificaciones de 5 estrellas y un promedio de 4.8 es Cuatro Cocina Casual, el cual se describe como un espacio donde la buena comida y la hospitalidad se unen. Este restaurante ha buscado crear un ambiente cálido y acogedor, donde los clientes puedan disfrutar de una experiencia culinaria única en Bogotá.

Así lo relata una cliente del lugar: “El desayuno es espectacular, les recomiendo llegar temprano. La atención es muy cálida y profesional.Los precios muy razonables”.

Giornatta

El lugar con mejores calificaciones en Tripadvisor es Giornatta, una panadería de estilo francés, con el croissant como estandarte. Este lugar reune una propuesta tradicional del Mediterráneo con una propuesta vanguardista para “un brunch”.

La calificación en la popular página de turismo es de 4.9, subrayando la siguiente opinión: “Delicioso y el señor Gonzalo muy amable siempre, a tiempo la comida y deliciosa”.

No solamente se pueden conseguir desayunos tradicionales, también hay alternativas para comer un "brunch". Foto: Getty Images/iStockphoto

La diversidad de estos establecimientos refleja la amplitud de la oferta gastronómica bogotana, donde conviven espacios históricos con propuestas modernas, manteniendo el desayuno como una de las comidas centrales dentro de la vida cotidiana en la ciudad.