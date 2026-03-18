Anuncian recorridos guiados por localidades para conocer el patrimonio cultural de Bogotá; estos son los detalles

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, comenzó este año la realización de recorridos-talleres para conocer la riqueza cultural, histórica y arquitectónica de la ciudad.

“Cada calle, parque, plaza o barrio de Bogotá guarda historias, memorias y recuerdos que se enmarcan en la cotidianidad de sus habitantes. Esta es una oportunidad para reflexionar sobre las memorias de la ciudad, así como para descubrir sus transformaciones, prácticas y dinámicas culturales”, señaló al respecto la Secretaría de Cultura.

El tradicional barrio de Quinta Camacho, en la localidad de Chapinero, conocido por su arquitectura de estilo inglés, será el punto de encuentro del segundo recorrido taller del año, el cual se llevará a cabo el próximo viernes 20 de marzo, a las 3:00 p.m.

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“Particularmente, en Quinta Camacho, sus casas estilo inglés sirvieron de inspiración para la obra ‘Arrancada de raíz’, la intervención artística del argentino Leandro Erlich, que se convirtió en una de las obras más emblemáticas de la reciente Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, un hito cultural sin precedentes que movilizó a más de tres millones de personas y se consolidó como el evento de artes plásticas de mayor participación ciudadana en la historia de Bogotá y del país”, agregó la entidad.

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, comenzó este año la realización de recorridos- talleres para conocer la riqueza cultural, histórica y arquitectónica de la ciudad. Foto: Bogotá Turismo

El punto de encuentro de este recorrido será la Capilla Nuestra Señora del Pilar (Calle 72 #7-71).

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“Esta actividad se complementa con una oferta cultural que incluye charlas y conversatorios sobre patrimonio, encuentros académicos, talleres con comunidades y ciudadanía en general, que invitan a conocer qué es la Estructura Integradora de Patrimonios, por qué es importante su cuidado, protección y salvaguardia, y la responsabilidad compartida entre las entidades y la ciudadanía”, subrayó la Secretaría.

El programa ofrecerá, durante el primer semestre del año, recorridos y talleres guiados por los barrios que hacen parte del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de Teusaquillo, así como por otros Sectores de Interés Urbanístico de la ciudad, entre los que se encuentran Quinta Camacho, Polo y Niza Sur, entre otros.

“El primer recorrido se realizó el pasado 27 de febrero en Usaquén, que en lengua muisca significa ‘Tierra del sol’. Este antiguo municipio, anexado a Bogotá desde 1954, y reconocido por la variedad de su arquitectura que contrasta entre el periodo colonial, el republicano, así como edificaciones del periodo moderno y contemporáneo, fue reconocido como Sector de Interés Urbanístico de la ciudad con el Plan de Ordenamiento”, concluyó la entidad.