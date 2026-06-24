Lucienne Renaudin Vary, trompetista en un mundo de hombres

Al ser preguntada si las mujeres tocan la trompeta de manera diferente a los hombres, Lucienne Renaudin Vary responde con un rotundo “no”. La trompetista francesa fascina y conmueve con su interpretación llena de sensibilidad.

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Así lo demostró durante la inauguración del Festival de Música de Rheingau, donde interpretó, junto con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Hesse (HR), el Concierto para Trompeta y orquesta del compositor armenio Alexander Arutjunjan (1920-2012).

“No hay tantos conciertos para trompeta, y a mí me encanta”, comenta Vary a DW. El Concierto del compositor armenio combina varios estilos, desde la música folclórica armenia hasta elementos de jazz.

También el director de orquesta francés Alain Altinoglu, de origen armenio, aprecia mucho la obra. “Hay notas muy agudas y muy graves, y también hermosos momentos líricos. Sobre todo, este diálogo entre la orquesta y la trompeta era algo nuevo en 1950”.

Por mucho tiempo, un instrumento de hombres

Lucienne Renaudin Vary toca la trompeta desde que tenía ocho años. “La trompeta es mi voz. Me enamoré de su sonido”, relata.

Además de la música clásica, también tiene su propio quinteto de jazz, porque no pudo decidirse entre el jazz y la música clásica. Como trompetista, Lucienne Renaudin Vary no es la única en la música clásica, pero sí una de las pocas.

Un estudio del Centro Alemán de Información Musical de 2021 muestra claramente la brecha de género y señala que solo alrededor del cinco por ciento de las mujeres en las orquestas tocan la trompeta, la tuba, el trombón o la percusión.

Lucienne Renaudin Vary no es la única trompetista en la música clásica, pero sí una de las pocas. Foto: Ansgar Klostermann

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En la música barroca hay muchas composiciones con trompetas. Piezas potentes que solo tocaban los hombres. Lucienne Renaudin Vary confirma que, incluso hoy en día, los hombres suelen tocar con más fuerza. “Porque así es como se les educa. Los hombres deben ser fuertes y tocar solo fortísimo”.

En su opinión, eso es un error y ya es hora de romper con las viejas estructuras. “Eso lleva tiempo. No hay muchas mujeres que toquen la trompeta, pero cada vez hay más”.

Premio de música para la Orquesta de la Radio de Hesse

Ya sea hombre o mujer: para el director Alain Altinoglu, no es una cuestión de género. “El sonido de la trompeta debe salir del alma”, eso es lo que marca la diferencia, afirma. “Lo que siento cuando Lucienne toma la trompeta es como si ella misma estuviera cantando. Se escucha su voz interior a través de su interpretación de la trompeta y por eso nos conmueve tanto”.

Además del Concierto para trompeta de Alexander Arutjunjan, la noche de inauguración del Festival de Música de Rheingau contó con un amplio programa musical: la Orquesta Sinfónica de la Radio de Hesse, que inaugura el festival cada año, interpretó las famosas Danzas polovtsianas de Alexander Borodin, con elementos orientales. Hubo ovaciones de pie para las Variaciones Enigma de Edward Elgar, en las que cada variación musical pretende describir a personas del entorno del compositor con diferentes rasgos de carácter.

Los músicos y las músicas de la Orquesta Sinfónica de la HR fueron galardonados con el Premio de Música Rheingau en la noche de inauguración, el 20 de junio de 2026.

Según los organizadores, este es uno de los premios musicales con mayor dotación económica de Alemania. La orquesta, con sede en Fráncfort, realiza giras tanto en Alemania como en el extranjero y ya se ha ganado un nombre más allá de las fronteras alemanas.

La búsqueda de nuevos talentos

El Festival de Música de Rheingau es uno de los más importantes de Europa dedicados a la música clásica, el jazz y la música ligera. Es conocido por descubrir y promover a jóvenes talentos. Lucienne Renaudin Vary es una de las artistas destacadas del festival este año: en un total de cinco conciertos, tiende un puente entre el jazz y la música clásica.

Su director artístico, Timo Buckow, lleva años observando el mercado musical. “El mercado cambia a un ritmo vertiginoso y hay que estar a la vanguardia a la hora de buscar nuevos talentos”, explica Buckow a DW.

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Hoy en día, comenta Buckow, influyen otros criterios de decisión ajenos al arte, como la presencia en las redes sociales: “Es importante cómo se presentan los artistas emergentes en las redes sociales, cómo es su presencia en el escenario y también qué visten".

El artista residente de este año, el japonés Hayato Sumio, es para él un ejemplo paradigmático. “A él también se lo podría poner en la revista Vogue con las fotos más recientes de su nuevo CD de Chopin", agrega.

Sin embargo, a Buckow le entusiasma sobre todo la naturalidad de Lucienne Renaudin Vary. “El público percibe su autenticidad”, dice, y agrega que no se trata solo de su deslumbrante virtuosismo.

“El sonido deja algo que es difícil de expresar con palabras, porque es simplemente una sensación. Eso es lo que se queda en la memoria de la gente”.

Gaby Reucher * DW