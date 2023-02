Cuatro vitaminas que fortalecen los pulmones

Para nadie es un secreto que la ingesta de vitaminas es vital para que el cuerpo humano se encuentre en el mejor estado posible. Cada una de ellas tiene funciones diferentes y algunas le ayudan a varios órganos a estar fuertes. Uno de ellos son los pulmones.

De acuerdo con el National Heart, Lung, and Blood Institute, “los pulmones son un par de órganos esponjosos de color gris rosáceo que se encuentran en el pecho. Al inhalar, el aire ingresa a los pulmones y el oxígeno de ese aire pasa a la sangre. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono, un gas de desecho, sale de la sangre a los pulmones y es exhalado. Ese proceso, llamado intercambio de gases, es fundamental para la vida”.

De igual manera, es necesario destacar que los pulmones son el centro del sistema respiratorio, el cual también incluye la tráquea, los músculos de la pared torácica y el diafragma, los vasos sanguíneos y algunos más tejidos.

“Todas esas partes posibilitan la respiración y el intercambio de gases. El cerebro controla la frecuencia respiratoria (que tan rápido o lento respiramos) al identificar la necesidad de oxígeno del cuerpo y también la necesidad de eliminar dióxido de carbono”, explica la misma entidad.

Existen cuatro vitaminas en especial que fortalecen los pulmones y el portal Los Angeles Times las recomienda consumir:

1. Vitamina D: “Los niveles de vitamina D en sangre inferiores a lo normal se han relacionado con un mayor riesgo de infecciones, así como con afecciones como fibrosis quística, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad pulmonar intersticial”, indica el portal.

2. Vitamina C: “La vitamina C tiene propiedades que le permiten luchar contra los radicales libres y las toxinas, y también ayuda a su cuerpo a eliminar estas moléculas potencialmente dañinas. Al ayudar a su cuerpo a eliminar toxinas y radicales libres, la vitamina C puede reducir las tasas de daño del tejido pulmonar y darle a su cuerpo la oportunidad de reparar estos tejidos”.

3. Vitamina E: “Los expertos sugieran que las personas que experimentan un brote de síntomas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tienden a tener niveles más bajos de vitamina E que las personas que no la tienen. Las personas que toman suplementos de vitamina E regularmente durante años, ya sean fumadores o no fumadores, pueden reducir su riesgo”.

4. Vitamina A. “Las personas con la mayor ingesta de vitamina A tenían un riesgo 52% menor de EPOC. La vitamina A es esencial para la preservación de la integridad del epitelio, y ejerce efectos antiinflamatorios en los pulmones. La deficiencia de vitamina A promueve y agrava la inflamación preexistente”, concluye la plataforma.

Cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón es una enfermedad que surge por el crecimiento maligno de células del tracto respiratorio, particularmente en el tejido pulmonar. Esta patología es la primera causa de mortalidad por cáncer en los hombres y la tercera, después de colon y mama, en las mujeres. Se estima que 2′206.000 personas fueron diagnosticadas con cáncer de pulmón en 2020.

La causa más común de este tipo de cáncer es el tabaquismo. De hecho, el 95 % de las personas que lo sufren son fumadores y exfumadores. En cuanto a los individuos que no fuman, la aparición de cáncer de pulmón es el resultado de una combinación de factores genéticos, o la exposición a minerales como el asbesto y la contaminación atmosférica.

En las Américas, el cáncer de pulmón es el tercer tipo más frecuente. Cada año se registran cerca de 324.000 nuevos casos y unas 262.000 muertes en la región.

La American Cancer Society asegura que las estadísticas sobre la supervivencia en las personas con cáncer de pulmón dependen de la etapa (extensión) de la enfermedad al momento del diagnóstico. Cabe destacar que a pesar de que el pronóstico de dicha enfermedad es supremamente grave, algunos pacientes en etapas tempranas se curan.