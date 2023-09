Dejar el azúcar y comer grasas buenas: estos son los secretos de Patricia López para verse perfecta al modo keto. “Es mucho más que una dieta”

P.L.: En el cuerpo funciona de la siguiente manera: normalmente cuando tú comes azúcares o carbohidratos, esos azúcares y esos carbohidratos hacen que se dispare la insulina. Al dispararse la insulina se acumula grasa y esa grasa se queda acumulada en tu cuerpo, es la que el cuerpo va a tener como reserva para energía en caso de que tú no le sigas dando comida.

Tomé la decisión de hacer la dieta keto y de hacer este estilo de vida keto, básicamente porque era un estilo de vida donde yo no tenía que aguantar hambre, donde no era una dieta que tuviera una restricción límite de que podía comer aquí, podía comer todo lo que yo quisiera en cantidades, solo que eran alimentos que tenían un alto contenido nutricional.

Eso cambió mi vida, porque no solamente pues arreglé todos los problemas médicos que tenía. Hoy por hoy soy una mujer de 56 años que no tengo ni rasgos de diabetes, mi colesterol, mi presión arterial y mi peso están en los niveles que yo quiero y todo eso gracias al a la alimentación. Entonces mi invitación es que si queremos cambiar nuestras vidas, si nos hemos acostumbrado a estar cansados después de que almorzamos, básicamente revisemos que estamos almorzando.

Nuestros hijos, independiente de la edad que tengan, van a crecer siendo generaciones más conscientes de lo que ponen en su cuerpo y de que lo que ponen en su cuerpo no es un tema solamente de que me sabe rico, sino de que ese alimento me va a a generar un bienestar a mi salud y y no voy a estar efectivamente enfermando por lo que come.