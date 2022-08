Desayunos saludables para diabéticos: cuatro recetas caseras

Cuando un paciente padece de diabetes, sus niveles de azúcar (glucosa) en la sangre se encuentran elevados. Para evitar complicaciones, los profesionales de la salud recomiendan llevar una dieta sana y equilibrada, evitando el consumo de productos con un alto contenido de azúcar, además, algunos pacientes deben consumir o inyectarse determinados medicamentos. Aparte de las recomendaciones del médico tratante, los pacientes con este diagnóstico, deben practicar actividad física de manera frecuente.

Según explica el portal de salud y medicina Medlineplus. “La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”, señaló la web especializada.

El portal de cocina y salud Cocina Recetas Fáciles menciona algunas opciones de desayuno que pueden ser empleadas por pacientes que padecen de diabetes. Antes de seguir estas recomendaciones es importante contar con la aprobación del médico tratante.

Desayunos para diabéticos

Opción 1: (137 calorías)

1 omelette de clara de huevo.

1 rebanada de pan integral tostado.

1 rebanada de jamón.

Opción 2: (169 calorías)

1 porción de huevos batidos.

1 tostada de trigo integral.

1 porción de tocino de pavo.

Opción 3: (238 calorías)

1 huevo pasado por agua (cocinado).

1 rebanada de pan blanco tostado.

3 rebanadas de tocino.

Opción 4: (total 490 calorías)

Un huevo frito.

1 rebanada de pan de canela tostado.

1 salchicha.

Opciones de bebidas

Leche o yogur descremados (bajos en grasas).

Batido de frutas. Mezclar una taza de leche o yogur bajos en grasas con media taza de frutas (como bananos, fresas o arándanos) añadir una cucharada de germen de trigo, una cucharadita de frutos frescos y hielo.

Batir en la licuadora y consumir de inmediato.

Consejos a la hora de preparar desayunos

Controlar el tamaño de las porciones de la comida que se sirve en el plato. Lo mejor, en este caso, es acudir con un nutricionista para que brinde un plan de alimentación adecuado para las condiciones de cada paciente, en donde se tenga en cuenta las cantidades que requiere cada individuo.

Los productos lácteos siempre se deben consumir bajos en grasa. Al escoger los yogures es importante validar que contenga únicamente el azúcar natural que trae la leche y que se denomina lactosa; es decir, hay que evitar los que tengan aditivos, azúcar añadida y conservantes.

Si se consume café, la idea es evitar añadirle azúcar.